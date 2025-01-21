عبير عناب تدعو لتبني سياسات مؤسسية مرنة لدعم السيدات خلال فترة انقطاع الدورة الشهرية

عبير عناب تدعو لتبني سياسات مؤسسية مرنة لدعم السيدات خلال فترة انقطاع الدورة الشهرية
التاريخ
1/21/2025 5:06:54 AM
(MENAFN
- Amman Net) أوضحت رئيسة جمعية اختصاصيي الأمراض والجراحة النسائية والتوليد في نقابة الأطباء الدكتورة عبير عناب التأثيرات الجسدية والنفسية لانقطاع الدورة الشهرية وتداعياتها على استمرارية النساء في العمل.
MENAFN21012025000209011053ID1109111997
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.