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عبير عناب تدعو لتبني سياسات مؤسسية مرنة لدعم السيدات خلال فترة انقطاع الدورة الشهرية

1/21/2025 5:06:54 AM

(MENAFN- Amman Net) أوضحت رئيسة جمعية اختصاصيي الأمراض والجراحة النسائية والتوليد في نقابة الأطباء الدكتورة عبير عناب التأثيرات الجسدية والنفسية لانقطاع الدورة الشهرية وتداعياتها على استمرارية النساء في العمل.


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