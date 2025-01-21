المكملات الغذائية الممنوعة لكبار السن: احذروا التأثيرات السلبية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يجب على كبار السن استشارة الطبيب قبل الإقدام على تناول المكملات الغذائية، حيث يمكن أن تؤثر بعض الأنواع سلبًا على صحة الجسم مع تقدم العمر. في التقرير التالي، نعرض المكملات الغذائية التي يُنصح بتجنبها لكبار السن، وفقًا لموقع "EatingWell".



مكملات غذائية ممنوعة لكبار السن:

الحديد:

رغم أن الحديد يعزز إنتاج كريات الدم الحمراء المسؤولة عن الأكسجين في الجسم، إلا أنه ليس الخيار الأفضل لكبار السن، خاصة لمن يعانون من داء ترسب الأصبغة الدموية، وهي حالة وراثية تؤدي إلى امتصاص الجسم الكثير من الحديد وتراكمه في الأعضاء الحيوية مثل الكبد والقلب والبنكرياس. كما أن الحديد قد يتداخل مع فعالية بعض الأدوية.



الريسفيراترول:

يعد الريسفيراترول مركبًا طبيعيًا موجودًا في العنب وبعض أنواع التوت ويُروج له لدعمه صحة القلب ومكافحة الشيخوخة. ومع ذلك، أظهرت بعض الدراسات أن الجرعات المطلوبة لتحقيق هذه الفوائد تكون أعلى من تلك الموجودة في المكملات، وقد تؤدي الجرعات العالية إلى آثار جانبية في الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى تأثيره على مميعات الدم.



فيتامين سي:

يُعتبر فيتامين سي ضروريًا لتقوية الجهاز المناعي، لكن الجرعات العالية من مكملاته قد تؤثر سلبًا على نظام الاستجابة المضادة للأكسدة في الجسم. كما أن مكملات فيتامين سي يمكن أن تُسبب ضغطًا على المعدة والأمعاء، مما يؤدي إلى شعور بعدم الراحة الهضمية عند تناولها بكثرة.



فيتامين هـ:

فيتامين هـ يُشتهر بقدرته على حماية الخلايا من الضرر التأكسدي الناتج عن الشوارد الحرة. رغم ذلك، لا يوجد دليل علمي يثبت أن مكملات فيتامين هـ قد تساعد في إطالة العمر. على العكس، أظهرت بعض الأبحاث أن الجرعات العالية قد تُسبب خللاً في التوازن التأكسدي بالجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطان.

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