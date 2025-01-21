تطورات عودة التوقيت الشتوي في الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
دعا عدد من النواب الحكومة إلى إعادة النظر في قرار تثبيت التوقيت الصيفي في الأردن على مدار العام والعودة إلى قرار تغيير التوقيت بين الصيفي والشتوي.
وقالوا خلال اجتماع للجنة البيئة والمناخ النيابية، اليوم الثلاثاء، إن تثبيت التوقيت الصيفي يترتب عليه أعباءً كبيرة يتحملها طلبة المدارس والجامعات والموظفين الذين يخرجون في وقت مبكر وقبل شروق الشمس مما يعرض حياتهم للخطر بالإضافة لصعوبة العثور على المواصلات في وقت مبكر والمخاوف من حالات عقر الكلاب الضالة.
وأضافوا أن طبيعة الطقس ودرجات الحرارة المنخفضة في فصل الشتاء تختلف عنها في فصل الصيف، لافتين إلى أن تأخر شروق الشمس يعرض حياتهم للخطر ويهدد سلامتهم خاصة في حال تشكل الضباب والصقيع على الطرق أو تساقط الثلوج.
وطالبوا الحكومة بإعادة النظر بقرار تثبيت التوقيت الصيفي على مدار العام والاستجابة للمطالب الشعبية بتغيير التوقيت ما بين الصيفي والشتوي كما درجت العادة في السنوات الماضية.
وتساءلوا عن جدوى استمرار تثبيت التوقيت الصيفي على مدار العام، داعين الحكومة إلى تزويد اللجنة بجميع الوثائق والمستندات والأسباب التي تدفع للاستمرار بالتوقيت الصيفي من أجل دراستها حسب الأصول واتخاذ الرأي المناسب.
يشار إلى أن الحكومة غابت عن حضور الاجتماع واقتصر فقط على أعضاء اللجنة وعدد من النواب من خارج اللجنة.
يذكر أن الحكومة قررت في عام 2022 إلغاء العمل بنظام التوقيت الشتوي وتثبيت التوقيت الصيفي طوال العام.
MENAFN21012025000208011052ID1109111992
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.