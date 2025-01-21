تطورات عودة التوقيت الشتوي في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا عدد من النواب الحكومة إلى إعادة النظر في قرار تثبيت التوقيت الصيفي في الأردن على مدار العام والعودة إلى قرار تغيير التوقيت بين الصيفي والشتوي.وقالوا خلال اجتماع للجنة البيئة والمناخ النيابية، اليوم الثلاثاء، إن تثبيت التوقيت الصيفي يترتب عليه أعباءً كبيرة يتحملها طلبة المدارس والجامعات والموظفين الذين يخرجون في وقت مبكر وقبل شروق الشمس مما يعرض حياتهم للخطر بالإضافة لصعوبة العثور على المواصلات في وقت مبكر والمخاوف من حالات عقر الكلاب الضالة.وأضافوا أن طبيعة الطقس ودرجات الحرارة المنخفضة في فصل الشتاء تختلف عنها في فصل الصيف، لافتين إلى أن تأخر شروق الشمس يعرض حياتهم للخطر ويهدد سلامتهم خاصة في حال تشكل الضباب والصقيع على الطرق أو تساقط الثلوج.وطالبوا الحكومة بإعادة النظر بقرار تثبيت التوقيت الصيفي على مدار العام والاستجابة للمطالب الشعبية بتغيير التوقيت ما بين الصيفي والشتوي كما درجت العادة في السنوات الماضية.

وتساءلوا عن جدوى استمرار تثبيت التوقيت الصيفي على مدار العام، داعين الحكومة إلى تزويد اللجنة بجميع الوثائق والمستندات والأسباب التي تدفع للاستمرار بالتوقيت الصيفي من أجل دراستها حسب الأصول واتخاذ الرأي المناسب.

يشار إلى أن الحكومة غابت عن حضور الاجتماع واقتصر فقط على أعضاء اللجنة وعدد من النواب من خارج اللجنة.



يذكر أن الحكومة قررت في عام 2022 إلغاء العمل بنظام التوقيت الشتوي وتثبيت التوقيت الصيفي طوال العام.