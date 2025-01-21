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وزيرة شؤون الشباب: الجمعيات الشبابية شركاء أساسيون في تطوير القطاع الشبابي

1/21/2025 5:03:25 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، أن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الشبابية تُعد شريكًا أساسيًا لوزارة شؤون الشباب في تحقيق أهدافها المشتركة الرامية إلى تطوير القطاع الشبابي في المملكة وخلق مساحة متميزة لتنفيذ مبادرات وبرامج موجهة للشباب البحريني، مشيرة إلى التزام وزارة شؤون الشباب بتوفير كافة سبل الدعم للمؤسسات المحتضنة للشباب البحريني لضمان تحقيق تأثير إيجابي ومستدام على الشباب والمجتمع.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة شؤون الشباب مع رؤساء وممثلي الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الشبابية المنتقلة إلى إشراف وزارة شؤون الشباب من وزارة التنمية الاجتماعية، وبذلك بناء على القرار رقم (45) لسنة 2024.
وتابعت وزيرة شؤون الشباب، أن المراكز والهيئات الشبابية التابعة للوزارة حققت في السنوات الماضية العديد من الإنجازات الرائدة في الارتقاء بالعمل الشبابي وكان لها تأثيرات واضحة على مسيرة تمكين الشباب في مختلف المجالات، ومن المؤكد أن انضمام نخبة من الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الشبابية إلى وزارة شؤون الشباب سيشكل إضافة نوعية في تعزيز العمل الشبابي.
كما أكدت على أهمية الدور الذي تضطلع به الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الشبابية في دعم الشباب والعمل على اكتشاف وصقل وإبراز المواهب الشبابية وتطوير مهاراتها بالشكل المتميز عبر مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تسهم في تنمية القدرات القيادية والإبداعية للشباب، مشيرةً إلى أهمية استدامة الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الشبابية في تقديم المبادرات التي تتوافق مع أهداف وزارة شؤون الشباب وأولويات الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب (2023-2028).
وخلال اللقاء ناقشت وزيرة شؤون الشباب مع رؤساء وممثلي الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الشبابية تعزيز الشراكة بين الوزارة والجمعيات الشبابية، بما يسهم في تقديم برامج ومبادرات تخدم تطلعات الشباب، والسبل الكفيلة بدعم تلك المبادرات لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها، بالإضافة إلى تبادل الأفكار والمقترحات حول البرامج والأنشطة المستقبلية، التي تسعى لتطوير المهارات القيادية والإبداعية لدى الشباب، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في بناء المستقبل.
ومن جانبهم أعرب رؤساء وممثلو الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الشبابية عن تقديرهم لسعادة وزيرة شؤون الشباب وحرصها على الارتقاء بالعمل الشبابي في المملكة، مؤكدين عزمهم على مواصلة الجهود للنهوض بالقطاع الشبابي وتعزيز مكانة الشباب البحريني في مختلف المجالات عبر نخبة من البرامج التي تتوافق مع رؤية ورسالة وزارة شؤون الشباب.

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