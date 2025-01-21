وزيرة شؤون الشباب: الجمعيات الشبابية شركاء أساسيون في تطوير القطاع الشبابي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت روان بنت نجيب توفيقي وزيرة
شؤون الشباب، أن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الشبابية تُعد شريكًا أساسيًا لوزارة شؤون الشباب في تحقيق أهدافها المشتركة الرامية إلى تطوير القطاع الشبابي في المملكة وخلق مساحة متميزة لتنفيذ مبادرات وبرامج موجهة للشباب البحريني، مشيرة إلى التزام وزارة شؤون الشباب بتوفير كافة سبل الدعم للمؤسسات المحتضنة للشباب البحريني لضمان تحقيق تأثير إيجابي ومستدام على الشباب والمجتمع.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة شؤون الشباب مع رؤساء وممثلي الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الشبابية المنتقلة إلى إشراف وزارة شؤون الشباب من وزارة التنمية الاجتماعية، وبذلك بناء على القرار رقم (45) لسنة 2024.
وتابعت وزيرة شؤون الشباب، أن المراكز والهيئات الشبابية التابعة للوزارة حققت في السنوات الماضية العديد من الإنجازات الرائدة في الارتقاء بالعمل الشبابي وكان لها تأثيرات واضحة على مسيرة تمكين الشباب في مختلف المجالات، ومن المؤكد أن انضمام نخبة من الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الشبابية إلى وزارة شؤون الشباب سيشكل إضافة نوعية في تعزيز العمل الشبابي.
كما أكدت على أهمية الدور الذي تضطلع به الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الشبابية في دعم الشباب والعمل على اكتشاف وصقل وإبراز المواهب الشبابية وتطوير مهاراتها بالشكل المتميز عبر مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تسهم في تنمية القدرات القيادية والإبداعية للشباب، مشيرةً إلى أهمية استدامة الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الشبابية في تقديم المبادرات التي تتوافق مع أهداف وزارة شؤون الشباب وأولويات الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب (2023-2028).
وخلال اللقاء ناقشت وزيرة شؤون الشباب مع رؤساء وممثلي الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الشبابية تعزيز الشراكة بين الوزارة والجمعيات الشبابية، بما يسهم في تقديم برامج ومبادرات تخدم تطلعات الشباب، والسبل الكفيلة بدعم تلك المبادرات لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها، بالإضافة إلى تبادل الأفكار والمقترحات حول البرامج والأنشطة المستقبلية، التي تسعى لتطوير المهارات القيادية والإبداعية لدى الشباب، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في بناء المستقبل.
ومن جانبهم أعرب رؤساء وممثلو الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الشبابية عن تقديرهم لسعادة وزيرة شؤون الشباب وحرصها على الارتقاء بالعمل الشبابي في المملكة، مؤكدين عزمهم على مواصلة الجهود للنهوض بالقطاع الشبابي وتعزيز مكانة الشباب البحريني في مختلف المجالات عبر نخبة من البرامج التي تتوافق مع رؤية ورسالة وزارة شؤون الشباب.
MENAFN21012025000055011008ID1109111968
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.