ترامب يصف كوريا الشمالية بـالقوة النووية وجارتها الجنوبية تعلق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بعد أن وصف الرئيس الأمريكي دونالد كوريا الشمالية بـ"القوة النووية"، قالت كوريا الجنوبية إنها ستواصل الضغط من أجل نزع السلاح النووي من بيونغ يانغ.وأدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين بعد وقت قصير من مراسم تنصيبه في واشنطن أمس الاثنين، مشيرا إلى أنه والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "كانا على وفاق تام".



وعندما سئلت عن تعليقات ترامب، قالت وزارة الدفاع في سيئول إن الحكومة "ستواصل السعي إلى نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية والعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي نحو تحقيق هذا الهدف".



وقال المتحدث باسم الوزارة جون ها كيو في إفادة صحفية "يجب السعي باستمرار إلى نزع السلاح النووي ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية ولكن أيضا في كوريا الشمالية كشرط أساسي للسلام والاستقرار الدائمين في العالم".



وأوضح مسؤول في وزارة الوحدة الكورية الجنوبية المسؤولة عن العلاقات بين الكوريتين بشكل منفصل إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حافظتا على موقف "موحد بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية".



وأضاف المسؤول للصحفيين "حافظت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على موقف حازم وموحد بشأن هدف نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية، وستنشئ الحكومة نظام تعاون وثيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة".

RT