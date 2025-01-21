ترامب يصف كوريا الشمالية بـالقوة النووية وجارتها الجنوبية تعلق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بعد أن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
كوريا الشمالية بـ"القوة النووية"، قالت كوريا الجنوبية إنها ستواصل الضغط من أجل نزع السلاح النووي من بيونغ يانغ.
وأدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين بعد وقت قصير من مراسم تنصيبه في واشنطن أمس الاثنين، مشيرا إلى أنه والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "كانا على وفاق تام".
وعندما سئلت عن تعليقات ترامب، قالت وزارة الدفاع في سيئول إن الحكومة "ستواصل السعي إلى نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية والعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي نحو تحقيق هذا الهدف".
وقال المتحدث باسم الوزارة جون ها كيو في إفادة صحفية "يجب السعي باستمرار إلى نزع السلاح النووي ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية ولكن أيضا في كوريا الشمالية كشرط أساسي للسلام والاستقرار الدائمين في العالم".
وأوضح مسؤول في وزارة الوحدة الكورية الجنوبية المسؤولة عن العلاقات بين الكوريتين بشكل منفصل إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حافظتا على موقف "موحد بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية".
وأضاف المسؤول للصحفيين "حافظت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على موقف حازم وموحد بشأن هدف نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية، وستنشئ الحكومة نظام تعاون وثيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة".
RT
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