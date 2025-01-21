فاكهة شائعة قد تزيد من حدة نوبات الصداع النصفي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من آثار الصداع النصفي، لكن الكثير منهم لا يدركون أن بعض الأطعمة قد تؤدي إلى تفاقم هذه الحالة. الموز، وهو من الفواكه الشائعة في العديد من المنازل، يعد أحد هذه الأطعمة التي قد تسبب الصداع النصفي لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية لمادة "التيرامين".



يُعتقد أن التيرامين، وهو مادة كيميائية طبيعية توجد في بعض الأطعمة، يمكن أن يثير نوبات الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص. وتُعتبر الأطعمة مثل الجبن أيضًا مصدرًا عاليًا لهذه المادة الكيميائية.

يتعامل الجسم مع التيرامين عبر إنزيمات تُسمى (MAO)، وإذا كان الجسم لا يُنتج ما يكفي من هذه الإنزيمات، فإن تناول أطعمة غنية بالتيرامين يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الصداع.



من النصائح المهمة للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي تجنب تناول الموز شديد النضوج والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من التيرامين، مثل الجبن.



إن الصداع النصفي، الذي يتميز بألم نابض عادة على جانب واحد من الرأس، يمكن أن يستمر لساعات أو حتى أيام. ورغم أن أسباب الصداع النصفي غير واضحة تمامًا، إلا أن الأطباء حددوا بعض المحفزات التي قد تؤدي إلى حدوثه.

سكاي نيوز