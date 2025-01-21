ترامب يوجه بإعادة تسمية خليج المكسيك ليصبح الخليج الأمريكي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقع الرئيس الأمريكي دونالد أمرا تنفيذيا يقضي ببدء إجراءات إعادة تسمية "خليج المكسيك" ليصبح "الخليج الأمريكي".وتم نشر الوثيقة على موقع البيت الأبيض. وبحسب هذا الأمر يتعين على الداخلية في البلاد اتخاذ جميع "الإجراءات اللازمة" خلال 30 يوما لإعادة التسمية.



وجاء في الوثيقة: "على الوزير لاحقًا تحديث المعلومات عبر نظم المعلومات الجغرافية ليعكس إعادة تسمية خليج المكسيك، وإزالة جميع الإشارات إلى خليج المكسيك من النظام المذكور وفقا للقوانين المعمول بها".



وذكر البيت الأبيض أن هذه الخطوة ستكرم "عظمة أمريكا".



وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب سيأمر بتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، وسيتم تغيير اسم دينالي أعلى جبل في أمريكا الشمالية إلى جبل ماكينلي".



وسبق ذلك ما قاله ترامب بأن هذه الخطوة "ستكون جزءا من سياسة إدارته الجديدة".

RT