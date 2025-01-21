الإدارة السورية الجديدة تقوم بتعيين وزيراً للداخلية ومحافظاً لإدلب

(MENAFN
) قامت الإدارة السورية الجديدة بتعيين اللواء علي قداح وزيراً للداخلية ومحمد عبد الرحمن، رئيس الحكومة السورية المؤقتة السابق، محافظاً لإدلب.
كما وُلد علي قداح عام 1973 في قرية حرمونش في ريف إدلب الشمالي، وهو حاصل على درجتين علميتين في الهندسة العسكرية والهندسة الكهربائية من جامعة حلب, كما شارك في برنامج دراسي في الصين, تعرض قداح للسجن لمدة سبعة أشهر على يد نظام الأسد، لكنه أصبح نشطاً في مجال التعليم في المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة, شملت أعماله التعاون مع المجالس المحلية والشرطة الحرة في إدلب, قبل تعيينه الحالي، شغل قداح منصب نائب وزير
الداخلية لشؤون الإدارة والعلاقات العامة في الحكومة الثانية لحكومة الإنقاذ، وكان رئيساً للحكومة من 2019 إلى 2024, بعد سقوط نظام الأسد، خلف قداح محمد عبد الرحمن في منصب وزير الداخلية، بينما تم تعيين عبد الرحمن محافظاً لإدلب.
وأما عبد الرحمن، الذي وُلد عام 1985 في بلدة محمبل في إدلب، فقد تخرج من الأكاديمية العسكرية في حمص قبل أن ينشق عن جيش النظام السوري في عام 2012 وينضم إلى الفصائل الثورية, قاد عبد الرحمن عمليات جيش الفتح في منطقة محمبل عام 2015 وأدار مناطق استراتيجية في إدلب والمناطق الحدودية بين عامي 2017 و2018, كما لعب دوراً مهماً في العلاقات العامة والمتابعة خلال تلك الفترة.
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