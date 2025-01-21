الإدارة القادمة لترامب عازمة على تحقيق أهدافها في الشرق الأوسط

(MENAFN
) الإدارة القادمة لترامب، التي تتميز باللغة الصريحة والتهديدات المباشرة، عازمة على تحقيق أهدافها في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بالنزاع القائم بين إسرائيل وغزة, وقد أوضح ستيف ويتكوف، المبعوث الجديد لترامب إلى المنطقة، هذا الأمر خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, وأكد ويتكوف، بناءً على تعليمات من ترامب، أنه إذا كانت إسرائيل غير مهتمة بالصفقة المتعلقة بالمختطفين، فسيعود إلى واشنطن ليطلع الرئيس الجديد على الوضع, وكشف مصدر مقرب من الإدارة أن توجيه ترامب
لويتكوف كان واضحًا: يجب معالجة قضية المختطفين أو شرح سبب فشلها, ويتكوف ملتزم بضمان تقدم الصفقة، وكدليل على جديته، فهو يدرس زيارة قطاع غزة, هدفه هو رؤية الوضع على أرض الواقع، وزيارة مراكز الإغاثة الإنسانية، وتجنب سماع الروايات من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني فقط.
في حين ان الإدارة الأمريكية تتماشى مع أهداف الحرب الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بعودة المختطفين وإزالة حماس من السلطة في غزة, وعلى الرغم من وجود قلق في القدس بشأن نهج ويتكوف المباشر، هناك توقعات بأن الاجتماع بين نتنياهو وترامب الشهر المقبل سيؤدي إلى مزيد من تعزيز مواقفهم وتركيزهم على الإطاحة بحماس, حيث ان المرحلة الثانية من الصفقة، التي تهدف إلى إنهاء القتال وضمان عودة جميع المختطفين، تواجه عقبة كبيرة: حماس, كل من إسرائيل والإدارة الأمريكية يطالبان بوقف حكم حماس في غزة وتجريدها من السلاح، وهو مطلب ترفض حماس قبوله, التحدي الآن هو كيفية المضي قدمًا في الصفقة، سواء من خلال استسلام حماس أو إذا كان على نتنياهو تقديم تنازلات بإعادة المختطفين دون الإطاحة بحماس، وهو ما سيترتب عليه تكلفة سياسية كبيرة على إسرائيل.
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