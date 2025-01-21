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الذهب يستقر عالمياً مع تركيز الأسواق على سياسات ترامب

1/21/2025 2:05:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2707.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 0107 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.7 بالمئة إلى 2730 دولارا.
وبعد تكهنات لأسابيع بشأن الرسوم الجمركية التي سيفرضها ترامب في أول يوم له في منصبه، أدت الأنباء التي تفيد بأنه سيستغرق المزيد من الوقت بشأن فرضها إلى ارتفاع الأسهم العالمية وضغطت على الدولار.
واقترح ترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى عشرة بالمئة على الواردات العالمية، و60 بالمئة على السلع الصينية، و25 بالمئة على المنتجات الكندية والمكسيكية.
وفي حين يُنظر إلى الذهب تقليديا على أنه تحوط من التضخم، يُنظر إلى سياسات ترامب على أنها تغذي التضخم مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى الحفاظ على أسعار فائدة أعلى، الأمر الذي يؤثر على جاذبية الذهب.
وستؤثر الدرجة التي تنفذ بها الإدارة تعهدات ترامب بشكل كبير على الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة الأميركية.
ويميل الذهب الذي لا يدر عائدًا إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 30.34 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 933.25 دولار ونزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 936.95 دولار، بحسب بيانات "رويترز".
سكاي نيوز



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