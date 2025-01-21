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الشرع يهنئ ترامب ويتطلع لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة

1/21/2025 2:04:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة في سوريا أمس الاثنين، أن القائد أحمد الشرع أكد في رسالة تهنئة بعثها للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب تطلعه إلى تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة.
وقال الشرع في بيان نشره حساب القيادة العامة السورية على تطبيق "تلغرام": "باسم القيادة والشعب في الجمهورية العربية السورية، أهنئ السيد دونالد ج. ترامب بمناسبة تنصيبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية. إن اختياره يمثل شهادة على الثقة التي وضعها الشعب الأميركي في قيادته".


وأضاف: "لقد جلب العقد الماضي معاناة هائلة لسوريا، مع نزاع دمر وطننا وزعزع استقرار المنطقة. نحن واثقون بأنه القائد الذي سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط ويعيد الاستقرار إلى المنطقة".


وتابع البيان: "نتطلع إلى تحسين العلاقات بين بلدينا على أساس الحوار والتفاهم. لدينا إيمان بأن هذه الإدارة ستفتح المجال للولايات المتحدة وسوريا لتشكيل شراكة تعكس تطلعات كلا الشعبين".


هذا وأدى دونالد ترامب أمس الاثنين، اليمين الدستورية في الكونغرس ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.

RT

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