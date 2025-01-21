الشرع يهنئ ترامب ويتطلع لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت القيادة العامة في سوريا أمس الاثنين، أن القائد أحمد الشرع أكد في رسالة تهنئة بعثها للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب
تطلعه إلى تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة.
وقال الشرع في بيان نشره حساب القيادة العامة السورية على تطبيق "تلغرام": "باسم القيادة والشعب في الجمهورية العربية السورية، أهنئ السيد دونالد ج. ترامب بمناسبة تنصيبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية. إن اختياره يمثل شهادة على الثقة التي وضعها الشعب الأميركي في قيادته".
وأضاف: "لقد جلب العقد الماضي معاناة هائلة لسوريا، مع نزاع دمر وطننا وزعزع استقرار المنطقة. نحن واثقون بأنه القائد الذي سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط ويعيد الاستقرار إلى المنطقة".
وتابع البيان: "نتطلع إلى تحسين العلاقات بين بلدينا على أساس الحوار والتفاهم. لدينا إيمان بأن هذه الإدارة ستفتح المجال للولايات المتحدة وسوريا لتشكيل شراكة تعكس تطلعات كلا الشعبين".
هذا وأدى دونالد ترامب أمس الاثنين، اليمين الدستورية في الكونغرس ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.
RT
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