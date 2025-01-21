الذهب يعاود الارتفاع في الأردن.. 50 قرشا للغرام دفعة واحدة

الذهب يعاود الارتفاع في الأردن.. 50 قرشا للغرام دفعة واحدة
التاريخ
1/21/2025 2:04:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء، 50 قرشا للغرام، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين نحو 55.3 دينارا، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.
كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 نحو 49.3 دينارا، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 نحو 63.3 دينارا.
وتاليا التسعيرة:
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