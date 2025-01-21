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رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن يلتقي مع وزير العمل المصري

1/21/2025 2:04:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة مع وزير العمل المصري محمد جبران، بالقاهرة، على هامش اجتماع المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب المنعقد حاليا بجمهورية مصر العربية.
وحسب بيان صحفي صادر عن الاتحاد، اليوم الثلاثاء، تناول اللقاء آليات تعزيز العمل النقابي في المنطقة العربية، والنهوض بدور الحركة النقابية العربية، من خلال مظلة عربية واحدة تمثل جميع الاتحادات النقابية العربية، الأمر الذي يوحد الجهود النقابية، ويرتقي بأدوات العمل العربي المشترك.
وأكد الفناطسة، أن اتحاد العمال يدعم المبادرات التي من شأنها توحيد صف المنظمات النقابية العربية، للاستفادة من الخبرات المشتركة، ومواجهة التحديات التي توجه البلدان العربية سيما القضايا العمالية المستجدة منها، وقضايا البطالة والتشغيل والسياسات الاقتصادية ذات العلاقة. مقدما، التهنئة للوزير جبران، بمناسبة توليه مسؤولية وزارة العمل بعد أن كان رئيسا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

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