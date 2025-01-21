كيف تتجسس شاشة التلفزيون عليك؟.. أوقف فوراً هذه التقنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تظل شاشات أجهزة التلفزيون الذكي متصلة بالإنترنت بشكل مستمر، مما دفع الشركات المنتجة ومطوري أنظمة التشغيل إلى إيلاء اهتمام خاص بهذه الأجهزة الإلكترونية. هذا الاتصال المستمر يسمح بتجميع بيانات تتعلق بموقع المستخدم وطريقة استخدامه للتلفزيون، حتى وإن لم يكن قد سجل حسابًا لدى الشركات المعنية.



ووفقًا لمنظمة حماية المستهلك الألمانية "كنسيومر ريبورتس"، تقوم أجهزة التلفزيون الذكي بجمع معلومات قيمة، مثل ما يشاهده المستخدم، ومتى وأين يشاهده، بالإضافة إلى كيفية مشاهدته ومدة المشاهدة. وعلى الرغم من أن عمليات جمع البيانات هذه لا يمكن إيقافها بالكامل بطريقة بسيطة، يمكن للمستخدمين على الأقل تقليل مستوى التتبع والتجسس على أنشطتهم عبر تعطيل بعض التقنيات مثل "الكشف التلقائي عن المحتوى" (ACR) وتغيير بعض الإعدادات الأخرى.



تعمل تقنية ACR على التعرف على المحتوى الذي يشاهده المستخدم على التلفزيون الذكي، بغض النظر عن مصدره. من خلال تحليل هذه البيانات، يتم تقديم توصيات لمحتويات قد تهم المستخدم. وعلى الرغم من أن هذه الميزة قد تكون مفيدة في بعض الأحيان، فإن البيانات التي يتم جمعها يمكن أن تُستخدم أيضًا في الإعلانات المستهدفة أو لأغراض أخرى يصعب التحقق من كيفية معالجتها أو إزالتها.



تختلف طرق جمع البيانات من جهاز لآخر، ولكن معظم أجهزة التلفزيون الذكي تعتمد على تقنيات لجمع بيانات المستخدم. لذلك، من المهم للمستخدم البحث في إعدادات الخصوصية وحماية البيانات في قائمة التطبيقات الخاصة بالجهاز وتعديلها وفقًا لرغباته.



إذا رغب المستخدم في إيقاف تقنية ACR أو أي قياسات بيانات أخرى على مستوى نظام التشغيل، فإنه يمكنه العثور على خيارات تعطيل هذه الوظائف في قوائم إعدادات التلفزيون. في بعض الأحيان، يتضمن ذلك ضبط "معرف الإعلانات" الذي يساعد على تقليل عمليات التتبع عبر إعادة ضبطه بشكل دوري.



على سبيل المثال، يمكن للمستخدم في أجهزة سامسونج الوصول إلى إعدادات ACR من خلال "الإعدادات/الدعم/شروط الاستخدام"، بينما يمكن في أجهزة إل جي تعطيلها عبر بند "Live Plus" في قائمة "جميع الإعدادات/عام/الإعدادات الإضافية". أما في أجهزة باناسونيك وفيليبس وسوني، يجب إلغاء تفعيل وظيفة "Samba Interactive TV".



من جهة أخرى، تقدم أنظمة التشغيل مثل أمازون Fire TV و أندرويد/جوجل TV خيارات لضبط إعدادات الخصوصية أثناء التثبيت أو بعده. يمكن للمستخدم في نظام أندرويد/جوجل TV تعطيل "اكتشاف الموقع" من خلال "الإعدادات/الخصوصية/الموقع"، وأيضًا تعطيل "نشاط الويب والتطبيقات" في حساب جوجل.



باختصار، من المهم أن يكون المستخدم على دراية بالإعدادات المتعلقة بالخصوصية في أجهزة التلفزيون الذكي، وأن يتخذ الخطوات اللازمة لحماية بياناته الشخصية.

الامارات اليوم