سوق دبي يستقر بالقرب من 5200 نقطة مدعومًا بأسهم "العقار"

(MENAFN
) بنهاية تداولات الجلسة الأولى من الأسبوع، استقطبت الأسهم المحلية سيولة تقدر بحوالي 1.4 مليار درهم، تم توزيعها بين سوق أبوظبي الذي جذب 830.6 مليون درهم، وسوق دبي الذي شهد 558.9 مليون درهم. وتم تداول حوالي 397.3 مليون سهم، من خلال تنفيذ أكثر من 29.7 ألف صفقة خلال الجلسة.
استقر مؤشر سوق دبي المالي بالقرب من مستوى 5,200 نقطة، بدعمه من أسهم قطاع العقارات، وبشكل خاص سهم إعمار العقارية الذي ارتفع بنسبة 1.2 بالمئة، ليغلق المؤشر عند 5,196.18 نقطة، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.30 بالمئة. وبلغت حصة أسهم إعمار وسالك نحو 48 بالمئة من إجمالي السيولة في سوق دبي، حيث وصلت السيولة إلى حوالي 266.5 مليون درهم، تلتها هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بسيولة بلغت 64 مليون درهم.
تصدر سهم "أجيليتي" لتخزين البيانات الأسهم المرتفعة بين 15 سهمًا في السوق، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 4.3 بالمئة. كما شهدت أسهم "PHM Capital" زيادة بنسبة 3.3 بالمئة، و"دبي للإنتاج" بنسبة 1.64 بالمئة، و"أملاك للتمويل" بنسبة 0.95 بالمئة، و"سوق دبي المالي" بنسبة 0.64 بالمئة. من جهة أخرى، ارتفع سهم "طلبات" بنسبة 0.6 بالمئة ليصل إلى 1.60 درهم، بينما تراجعت أسهم "الاتحاد العقارية" بنسبة 0.2 بالمئة، و"دريك آند سكول" بنسبة 0.8 بالمئة.
اتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) إلى الشراء في سوق دبي، حيث سجلوا استثمارًا صافياً بلغ 40.5 مليون درهم في جلسة أمس، بعد أن بلغ إجمالي مشترياتهم 311.1 مليون درهم مقابل مبيعات بلغت حوالي 270.6 مليون درهم، مما يشير إلى وجود مشاعر إيجابية تجاه السوق.
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