أدنوك للغاز وشركة مياه وكهرباء الإمارات تتشاركان لتسريع تحول قطاع الطاقة

(MENAFN
) أعلنت شركة أدنوك للغاز ش.م.ع وشركاتها التابعة، المعروفة مجتمعة باسم "أدنوك للغاز"، عن إقامة شراكة استراتيجية طويلة الأجل مع شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) بهدف تسريع تحول قطاع الطاقة في دولة الإمارات. تعكس هذه الشراكة التزام الدولة المستمر بالاستدامة والابتكار والنمو الاقتصادي.
تستند هذه الشراكة إلى اتفاقية مرنة لبيع وشراء الغاز الطبيعي بين شركة أدنوك للغاز والمرافق ذ.م.م وشركة مياه وكهرباء الإمارات. تمتد الاتفاقية لعشر سنوات وتُقدّر قيمتها بأكثر من 36 مليار درهم إماراتي (10 مليارات دولار أمريكي)، مما يعكس أهمية هذا التعاون في دعم انتقال الطاقة في الإمارات وتحقيق أهدافها الاقتصادية.
حضر الإعلان عن هذه الشراكة الهامة عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز، وعثمان العلي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية من كلا الجانبين. وقد أبرز الحدث روح التعاون والرؤية المشتركة التي تقود هذه الاتفاقية.
وفي كلمتها، أعربت النعيمي عن تقديرها الكبير للشراكة طويلة الأمد مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، مؤكدة أن الاتفاقية الاستراتيجية الممتدة لعشر سنوات تمثل خطوة أساسية نحو تحقيق أهداف الطاقة الطموحة لدولة الإمارات. وأشارت إلى أن هذه الشراكة تدعم جهود التحول الرقمي وتلبي الطلب المتزايد على حلول الطاقة المرنة والموثوقة. كما أكدت أهمية تبني التقنيات المتقدمة لتحسين الكفاءة وتعزيز الاستدامة في قطاع الطاقة.
وأضافت النعيمي أن هذا التعاون يعد مساهمة حيوية في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، حيث يوفر الاستقرار لسلسلة إمداد الطاقة ويسهم في تحقيق الحياد المناخي. ومن خلال تعزيز الابتكار وتبني نهج مستقبلي، ستلعب هذه الشراكة دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل مشهد الطاقة في الإمارات وتعزيز مكانتها الريادية عالميًا في مجال الطاقة النظيفة والمبادرات المستدامة.
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