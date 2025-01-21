أسعار الذهب تستقر وسط تقييم الأسواق التأثير المحتمل لسياسات ترامب

(MENAFN
) استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بينما قيمت الأسواق التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الثانية بعد تنصيبه.
كما ظل سعر الذهب الفوري ثابتًا بحلول الساعة 0107 بتوقيت غرينتش عند 2,707.19 دولارًا للأوقية، في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7 بالمئة إلى 2,730 دولارًا للأوقية.
كذلك ارتفعت الأسهم العالمية وتعرض الدولار الأمريكي لضغوط بعد أسابيع من التكهنات حول الرسوم الجمركية التي قد يفرضها ترامب في يومه الأول في المنصب, وقد جلبت الأخبار التي تفيد بتأجيل هذه الإجراءات بعض الارتياح للأسواق.
كذلك اقترح ترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى 10 بالمئة على الواردات العالمية، و60 بالمئة على السلع الصينية، و25 بالمئة على المنتجات الكندية والمكسيكية. وبينما يُعتبر الذهب تقليديًا وسيلة للتحوط ضد التضخم، يُتوقع أن تؤدي سياسات ترامب إلى زيادة التضخم، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة، وهو ما قد يقلل من جاذبية الذهب.
في حين أن مدى تنفيذ إدارة ترامب لوعوده سيكون له دور حاسم في تحديد اتجاه أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل. ويُذكر أن الذهب، الذي لا يوفر عائدًا، يزدهر عادة في بيئة ذات أسعار فائدة منخفضة.
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