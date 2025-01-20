المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية توقع اتفاقية تعاون مع مركز عالية للتأهيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتهدف‭ ‬الاتفاقية‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬والتربوية‭ ‬لدعم‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يواجهون‭ ‬تحديات‭ ‬في‭ ‬السلوك‭ ‬والتواصل،‭ ‬بهدف‭ ‬تمكينهم‭ ‬من‭ ‬الاندماج‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬ليصبحوا‭ ‬أعضاءً‭ ‬فاعلين‭ ‬ومُنتجين‭.‬

ووقّع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬عن‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة،‭ ‬وعن‭ ‬مركز‭ ‬عالية‭ ‬للتأهيل‭ ‬الشيخة‭ ‬رانية‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المركز‭.‬

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