المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية توقع اتفاقية تعاون مع مركز عالية للتأهيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وقّعت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مع جمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل (مركز عالية للتأهيل).
وتهدف الاتفاقية إلى تقديم خدمات الصحة النفسية والتربوية لدعم الأطفال الذين يواجهون تحديات في السلوك والتواصل، بهدف تمكينهم من الاندماج في المجتمع ليصبحوا أعضاءً فاعلين ومُنتجين.
ووقّع الاتفاقية عن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الشيخ علي بن خليفة آل خليفة الأمين العام للمؤسسة، وعن مركز عالية للتأهيل الشيخة رانية بنت علي آل خليفة رئيس مجلس إدارة المركز.
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