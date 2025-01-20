وزير التنمية الاجتماعية يشارك في حفل اليوم العالمي للعمل التطوعي واليوم العربي لكبار السن بالقاهرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬كلمته،‭ ‬عبّر‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لتعزيز‭ ‬قيم‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬وتكريم‭ ‬كبار‭ ‬السن،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المناسبات‭ ‬تجسد‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬النبيلة‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬المجتمعات‭ ‬العربية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيزها،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬يُعدّ‭ ‬واجباً‭ ‬أخلاقياً‭ ‬ومجتمعياً‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمعات‭ ‬أكثر‭ ‬شمولية‭ ‬واستدامة،‭ ‬ويعكس‭ ‬التزام‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بترسيخ‭ ‬ثقافة‭ ‬العطاء‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬قد‭ ‬حققت‭ ‬إنجازات‭ ‬ملحوظة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادرات‭ ‬مميزة‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬جائزة‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لتكريم‭ ‬رواد‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬العرب‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لدعم‭ ‬كبار‭ ‬السن،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬توفير‭ ‬الرعاية‭ ‬اللازمة‭ ‬لهم‭ ‬عبر‭ ‬التشريعات‭ ‬والمبادرات‭ ‬المبتكرة‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬كلمته،‭ ‬أكد‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بدعم‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬لضمان‭ ‬حياة‭ ‬أفضل‭ ‬لكبار‭ ‬السن،‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والازدهار‭ ‬للمجتمعات‭ ‬العربية‭.‬

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