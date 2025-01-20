وزير التنمية الاجتماعية يشارك في حفل اليوم العالمي للعمل التطوعي واليوم العربي لكبار السن بالقاهرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شارك أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية في الحفل الذي نظمته الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بمناسبة اليوم العربي الأول لكبار السن بشعار «ومازال العطاء مستمراً»، واليوم العربي للتطوع، والذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، تحت رعاية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين العرب وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.
وخلال كلمته، عبّر عن اعتزازه بالمشاركة في هذه المناسبة المهمة التي تجمع الدول العربية لتعزيز قيم العمل التطوعي وتكريم كبار السن، مشيراً إلى أن هذه المناسبات تجسد القيم الإنسانية النبيلة التي تسعى المجتمعات العربية إلى تعزيزها، مؤكداً أن العمل التطوعي يُعدّ واجباً أخلاقياً ومجتمعياً يسهم في بناء مجتمعات أكثر شمولية واستدامة، ويعكس التزام الدول العربية بترسيخ ثقافة العطاء.
وأكد أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد حققت إنجازات ملحوظة في تعزيز ثقافة العمل التطوعي، من خلال مبادرات مميزة مثل «جائزة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لتكريم رواد العمل التطوعي العرب»، كما شدد على الجهود المبذولة لدعم كبار السن، مشيراً إلى أهمية توفير الرعاية اللازمة لهم عبر التشريعات والمبادرات المبتكرة.
وفي ختام كلمته، أكد التزام مملكة البحرين بدعم العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون بين الدول العربية، لضمان حياة أفضل لكبار السن، وتوسيع نطاق العمل التطوعي بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار للمجتمعات العربية.
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