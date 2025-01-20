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النفط يقفز مع استمرار مخاوف مرتبطة بالمعروض

1/20/2025 7:11:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

تعافت‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬أمس‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬مخاوف‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالمعروض‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فرضت‭ ‬واشنطن‭ ‬حزمتين‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬في‭ ‬الأسبوعين‭ ‬الماضيين‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬الروسي‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وزادت‭ ‬العقود‭ ‬الآجلة‭ ‬لخام‭ ‬برنت‭ ‬34‭ ‬سنتا‭ ‬أو‭ ‬0‭.‬4‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬إلى‭ ‬81‭.‬13‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭. ‬وكانت‭ ‬قد‭ ‬أغلقت‭ ‬منخفضة‭ ‬0‭.‬62‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬السابقة‭.‬

وارتفعت‭ ‬العقود‭ ‬الآجلة‭ ‬لخام‭ ‬غرب‭ ‬تكساس‭ ‬الوسيط،‭ ‬التي‭ ‬ينقضي‭ ‬أجلها‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬59‭ ‬سنتا‭ ‬أو‭ ‬0‭.‬8‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬انخفضت‭ ‬1.02‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬عند‭ ‬التسوية‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭. ‬وزادت‭ ‬العقود‭ ‬الأكثر‭ ‬نشاطا‭ ‬لشهر‭ ‬أبريل‭ ‬36‭ ‬سنتا‭ ‬إلى‭ ‬77‭.‬75‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭.‬

وربح‭ ‬الخامان‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬رابع‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬من‭ ‬المكاسب،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فرضت‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬ناقلة‭ ‬نفط‭ ‬وشركتين‭ ‬روسيتين‭ ‬لإنتاج‭ ‬النفط‭.‬

وأدى‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬تدافع‭ ‬المشترين‭ ‬الرئيسيين،‭ ‬الصين‭ ‬والهند،‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬شحنات‭ ‬نفط‭ ‬فورية‭ ‬وإقبال‭ ‬عالمي‭ ‬على‭ ‬تزويد‭ ‬السفن‭ ‬بالنفط،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬بحث‭ ‬تجار‭ ‬النفط‭ ‬الروسي‭ ‬والإيراني‭ ‬عن‭ ‬ناقلات‭ ‬غير‭ ‬خاضعة‭ ‬للعقوبات‭ ‬لنقل‭ ‬شحناتهم‭.‬

وقال‭ ‬المحلل‭ ‬تيم‭ ‬إيفانز‭ ‬في‭ ‬نشرة‭ ‬‮«‬إيفانز‭ ‬أون‭ ‬إنرجي‮»‬‭ ‬إن‭ ‬العقوبات‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تقليص‭ ‬الإمدادات،‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬الأمد‭ ‬القريب‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬ناقلات‭ ‬النفط‭ ‬على‭ ‬السفن‭ ‬غير‭ ‬الخاضعة‭ ‬لعقوبات‭ ‬والتفاوت‭ ‬المتزايد‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬التأثيرات‭ ‬المتتالية‭ ‬الملحوظة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬عزز‭ ‬المخاوف‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الإمدادات‮»‬‭.. ‬لكن‭ ‬انحسار‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬حد‭ ‬من‭ ‬مكاسب‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭.‬

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