مسؤول بحكومة طالبان في أفغانستان يدعو إلى فتح المدارس الثانوية للبنات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

كابول‭ - (‬رويترز‭): ‬دعا‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬طالبان‭ ‬كبار‭ ‬مسؤولي‭ ‬الحركة‭ ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬مدارس‭ ‬للفتيات‭ ‬بالبلاد،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أقوى‭ ‬الانتقادات‭ ‬العلنية‭ ‬لسياسة‭ ‬الإدارة‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬عزلها‭ ‬دوليا‭. ‬وقال‭ ‬شير‭ ‬محمد‭ ‬عباس‭ ‬ستانيكزاي‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬مطلع‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬إن‭ ‬القيود‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬تعليم‭ ‬الفتيات‭ ‬والنساء‭ ‬لا‭ ‬تتفق‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭. ‬

كان‭ ‬ستانيكزاي‭ ‬قد‭ ‬قاد‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬فريقا‭ ‬من‭ ‬المفاوضين‭ ‬في‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لطالبان‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬قبل‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬من‭ ‬أفغانستان‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭. ‬ونقلت‭ ‬قناة‭ (‬طلوع‭) ‬الأفغانية‭ ‬عن‭ ‬ستانيكزاي‭ ‬القول‭: ‬‮«‬نطلب‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الإمارة‭ ‬الإسلامية‭ ‬فتح‭ ‬أبواب‭ ‬التعليم‮»‬،‭ ‬مستخدما‭ ‬الاسم‭ ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬طالبان‭ ‬على‭ ‬إدارتها‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬اليوم،‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬40‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬نرتكب‭ ‬ظلما‭ ‬بحق‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬إنسان‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬الإناث‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭. ‬

وتشكل‭ ‬التعليقات‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أقوى‭ ‬الانتقادات‭ ‬العلنية‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬طالبان‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬بشأن‭ ‬إغلاق‭ ‬المدارس،‭ ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬من‭ ‬طالبان‭ ‬ودبلوماسيون‭ ‬لرويترز‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إن‭ ‬زعيم‭ ‬الحركة‭ ‬هبة‭ ‬الله‭ ‬آخندزاده‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬اتخذ‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الخلافات‭ ‬الداخلية‭. ‬وتقول‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬إنها‭ ‬تحترم‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬بما‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬تفسيرها‭ ‬للشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬والثقافة‭ ‬الأفغانية‭. ‬

وتراجعت‭ ‬إدارة‭ ‬طالبان‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬عن‭ ‬وعود‭ ‬بفتح‭ ‬المدارس‭ ‬الثانوية‭ ‬للفتيات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬ثم‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬لإعادة‭ ‬فتح‭ ‬المدارس‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬أي‭ ‬جدول‭ ‬زمني‭. ‬ومنعت‭ ‬الإدارة‭ ‬أيضا‭ ‬الفتيات‭ ‬من‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬الجامعات‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬وتعرضت‭ ‬هذه‭ ‬السياسات‭ ‬لانتقادات‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي،‭ ‬بمن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬دين‭ ‬مسلمين،‭ ‬وقال‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬غربيون‭ ‬إن‭ ‬أي‭ ‬طريق‭ ‬نحو‭ ‬الاعتراف‭ ‬الرسمي‭ ‬بطالبان‭ ‬مسدود‭ ‬حتى‭ ‬يحدث‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬سياساتها‭ ‬تجاه‭ ‬المرأة‭. ‬ولم‭ ‬يرد‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬إدارة‭ ‬طالبان‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬قندهار‭ ‬جنوب‭ ‬أفغانستان،‭ ‬حيث‭ ‬يقيم‭ ‬هبة‭ ‬الله،‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬للتعليق‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬ستانيكزاي‭. ‬