بمناسبة الفوز ببطولة خليجي 26مجلسا الشورى والنواب يقيمان حفل تكريم للمنتخب الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أقام مجلسا الشورى والنواب حفل تكريم للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بمناسبة الفوز بطولة كأس الخليج العربي السادسة والعشرين لكرة القدم، وذلك للمرة الثانية في تاريخ رياضة كرة القدم البحرينية، والذي أقيم أمس الاثنين، برعاية أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وعلي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، بحضور أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وسمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم ولاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري، والمهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب، وكريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، وكبار المسؤولين بالمجلسين.
وبهذه المناسبة، أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن تحقيق هذا الإنجاز الرياضي هو نتاج الرعاية الملكية السامية للرياضة البحرينية، من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. مشيدا بالجهود المتميزة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، في مساندة المنتخب الوطني، والدور البارز في تحقيق كافة الإنجازات الرياضية من قبل الشباب البحريني.
وأعرب عن بالغ التقدير والامتنان للأثر الوطني والمجتمعي، الإيجابي، الذي حققه هذا الفوز، والذي أسهم في إعلاء قيم الولاء والانتماء الوطني، وتعزيز الروح البحرينية الأصيلة، وترسيخ التلاحم الشعبي ضمن الأسرة البحرينية الواحدة، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.. مشيرا إلى أن ما قام به أعضاء مجلس النواب من دعم للمنتخب الوطني، وتسيير الحافلات والرحلات، من أجل حضور الجماهير الرياضية مباريات البطولة الخليجية في دولة الكويت الشقيقة، لتشجيع ومؤازرة المنتخب، بجانب الحرص النيابي على الحضور الشخصي في المباراة النهائية، وما هو إلا واجب وطني، ومسؤولية برلمانية، تجاه لاعبينا الأبطال، وتجاه مملكتنا الغالية.
وثمن جهود الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، وكافة أعضاء الاتحاد البحريني لكرة القدم، والدعم الجماهيري الكبير، الذي كان له الدور المؤثر في دعم لاعبي المنتخب وتحقيق الإنجاز الرياضي، مشيدا بالمستوى المتميز والأداء الرائع والانجاز المشرف، الذي حققه أبطال المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، والجهازان الفني والإداري.. مؤكدا الدعم النيابي المتواصل للمنتخب الوطني، والرياضة البحرينية في كافة المجالات، ومتمنيا للمنتخب الوطني كل التوفيق في مشاركاته القادمة، وحصد المزيد من الألقاب والبطولات، لرفع راية البحرين عالية، في مختلف المحافل الرياضية.
من جانبه، أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ الإنجاز الذي أحرزه منتخب البحرين الوطني، وتتويجه ببطولة كأس الخليج للمرة الثانية، تحقق بفضل الدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم، للقطاعين الشبابي والرياضـي، وهو ما يعزز مكانة كرة القدم البحرينية في الصدارة على المستوى الخليجي.
وثمَّن رئيس مجلس الشورى الدور البارز لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في متابعة القطاع الرياضـي وتحفيز الشباب، بما انعكس إيجابًا على تحقيق هذا الإنجاز، الذي سيظل خالدًا في تاريخ الرياضة البحرينية.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالدور القيادي لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، مؤكدًا أنَّ سموّهما أسهما بشكلٍ فاعلٍ في تحفيز اللاعبين وتشجيعهم للفريق، من خلال التواصل الدائم والدعم المستمر، مما أدى إلى تحقيق هذا الإنجاز الكبير.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ الفوز بكأس الخليج العربي السادس والعشرين يشكل (فرحة وطن)، ومناسبة أفرحت شعب مملكة البحرين كافة، مشيدًا بالمستوى المتميز والأداء الرائع الذي قدَّمه أفراد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ اللاعبين أظهروا روحاً عالية وإرادة قوية، وعملوا بروح الفريق الواحد مع الجهازين الفني والإداري، مما أهّلهم للفوز بجدارة واستحقاق، ونيل جميع جوائز البطولة، مشيدًا بما قدَّمه اللاعبون من أداءٍ مبهرٍ ومستوى عالٍ من التألق والإبداع هو محل فخر للجميع.
كما أثنى رئيس مجلس الشورى على الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، إلى جانب الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني، مهنئًا الجماهير البحرينية الوفية التي كانت الداعم الأكبر للاعبين، وأظهرت أروع صور الوحدة الوطنية.
ودعا رئيس مجلس الشورى المنتخب الوطني لكرة القدم إلى المزيد من التوفيق والنجاح لمواصلة مسيرة التميز والإنجازات، وحصد المزيد من البطولات والمراكز الرياضية المتقدمة.
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