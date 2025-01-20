Tuesday, 21 January 2025 03:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بمناسبة الفوز ببطولة خليجي 26مجلسا الشورى والنواب يقيمان حفل تكريم للمنتخب الوطني

1/20/2025 7:11:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أقام‭ ‬مجلسا‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬حفل‭ ‬تكريم‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بمناسبة‭ ‬الفوز‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬رياضة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية،‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬برعاية‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وعلي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬بحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ولاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬والجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري،‭ ‬والمهندس‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬السيسي‭ ‬البوعينين‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وكريمة‭ ‬محمد‭ ‬العباسي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬بالمجلسين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الرياضي‭ ‬هو‭ ‬نتاج‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.. ‬مشيدا‭ ‬بالجهود‭ ‬المتميزة‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬في‭ ‬مساندة‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬والدور‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬كافة‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬التقدير‭ ‬والامتنان‭ ‬للأثر‭ ‬الوطني‭ ‬والمجتمعي،‭ ‬الإيجابي،‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬هذا‭ ‬الفوز،‭ ‬والذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬إعلاء‭ ‬قيم‭ ‬الولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬الوطني،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الروح‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة،‭ ‬وترسيخ‭ ‬التلاحم‭ ‬الشعبي‭ ‬ضمن‭ ‬الأسرة‭ ‬البحرينية‭ ‬الواحدة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.. ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬وتسيير‭ ‬الحافلات‭ ‬والرحلات،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حضور‭ ‬الجماهير‭ ‬الرياضية‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬لتشجيع‭ ‬ومؤازرة‭ ‬المنتخب،‭ ‬بجانب‭ ‬الحرص‭ ‬النيابي‭ ‬على‭ ‬الحضور‭ ‬الشخصي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬إلا‭ ‬واجب‭ ‬وطني،‭ ‬ومسؤولية‭ ‬برلمانية،‭ ‬تجاه‭ ‬لاعبينا‭ ‬الأبطال،‭ ‬وتجاه‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية‭.‬

وثمن‭ ‬جهود‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وكافة‭ ‬أعضاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬والدعم‭ ‬الجماهيري‭ ‬الكبير،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬الدور‭ ‬المؤثر‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬وتحقيق‭ ‬الإنجاز‭ ‬الرياضي،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتميز‭ ‬والأداء‭ ‬الرائع‭ ‬والانجاز‭ ‬المشرف،‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬أبطال‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬والجهازان‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭.. ‬مؤكدا‭ ‬الدعم‭ ‬النيابي‭ ‬المتواصل‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬والرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬ومتمنيا‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬مشاركاته‭ ‬القادمة،‭ ‬وحصد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الألقاب‭ ‬والبطولات،‭ ‬لرفع‭ ‬راية‭ ‬البحرين‭ ‬عالية،‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أنَّ‭ ‬الإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬أحرزه‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬وتتويجه‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية،‭ ‬تحقق‭ ‬بفضل‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظَّم،‭ ‬للقطاعين‭ ‬الشبابي‭ ‬والرياضـي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الخليجي‭.‬

وثمَّن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضـي‭ ‬وتحفيز‭ ‬الشباب،‭ ‬بما‭ ‬انعكس‭ ‬إيجابًا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬الذي‭ ‬سيظل‭ ‬خالدًا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالدور‭ ‬القيادي‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنَّ‭ ‬سموّهما‭ ‬أسهما‭ ‬بشكلٍ‭ ‬فاعلٍ‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬اللاعبين‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬للفريق،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التواصل‭ ‬الدائم‭ ‬والدعم‭ ‬المستمر،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الكبير‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬السادس‭ ‬والعشرين‭ ‬يشكل‭ (‬فرحة‭ ‬وطن‭)‬،‭ ‬ومناسبة‭ ‬أفرحت‭ ‬شعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كافة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتميز‭ ‬والأداء‭ ‬الرائع‭ ‬الذي‭ ‬قدَّمه‭ ‬أفراد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬اللاعبين‭ ‬أظهروا‭ ‬روحاً‭ ‬عالية‭ ‬وإرادة‭ ‬قوية،‭ ‬وعملوا‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬مع‭ ‬الجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري،‭ ‬مما‭ ‬أهّلهم‭ ‬للفوز‭ ‬بجدارة‭ ‬واستحقاق،‭ ‬ونيل‭ ‬جميع‭ ‬جوائز‭ ‬البطولة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بما‭ ‬قدَّمه‭ ‬اللاعبون‭ ‬من‭ ‬أداءٍ‭ ‬مبهرٍ‭ ‬ومستوى‭ ‬عالٍ‭ ‬من‭ ‬التألق‭ ‬والإبداع‭ ‬هو‭ ‬محل‭ ‬فخر‭ ‬للجميع‭.‬

كما‭ ‬أثنى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬مهنئًا‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬الوفية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬الداعم‭ ‬الأكبر‭ ‬للاعبين،‭ ‬وأظهرت‭ ‬أروع‭ ‬صور‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭.‬

ودعا‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬التميز‭ ‬والإنجازات،‭ ‬وحصد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬والمراكز‭ ‬الرياضية‭ ‬المتقدمة‭.‬

MENAFN20012025000055011008ID1109110386

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث