بمناسبة الفوز ببطولة خليجي 26مجلسا الشورى والنواب يقيمان حفل تكريم للمنتخب الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أقام‭ ‬مجلسا‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬حفل‭ ‬تكريم‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بمناسبة‭ ‬الفوز‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬رياضة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية،‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬برعاية‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وعلي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬بحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ولاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬والجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري،‭ ‬والمهندس‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬السيسي‭ ‬البوعينين‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وكريمة‭ ‬محمد‭ ‬العباسي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬بالمجلسين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الرياضي‭ ‬هو‭ ‬نتاج‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.. ‬مشيدا‭ ‬بالجهود‭ ‬المتميزة‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬في‭ ‬مساندة‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬والدور‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬كافة‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬التقدير‭ ‬والامتنان‭ ‬للأثر‭ ‬الوطني‭ ‬والمجتمعي،‭ ‬الإيجابي،‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬هذا‭ ‬الفوز،‭ ‬والذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬إعلاء‭ ‬قيم‭ ‬الولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬الوطني،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الروح‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة،‭ ‬وترسيخ‭ ‬التلاحم‭ ‬الشعبي‭ ‬ضمن‭ ‬الأسرة‭ ‬البحرينية‭ ‬الواحدة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.. ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬وتسيير‭ ‬الحافلات‭ ‬والرحلات،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حضور‭ ‬الجماهير‭ ‬الرياضية‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬لتشجيع‭ ‬ومؤازرة‭ ‬المنتخب،‭ ‬بجانب‭ ‬الحرص‭ ‬النيابي‭ ‬على‭ ‬الحضور‭ ‬الشخصي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬إلا‭ ‬واجب‭ ‬وطني،‭ ‬ومسؤولية‭ ‬برلمانية،‭ ‬تجاه‭ ‬لاعبينا‭ ‬الأبطال،‭ ‬وتجاه‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية‭.‬

وثمن‭ ‬جهود‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وكافة‭ ‬أعضاء‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬والدعم‭ ‬الجماهيري‭ ‬الكبير،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬الدور‭ ‬المؤثر‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬وتحقيق‭ ‬الإنجاز‭ ‬الرياضي،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتميز‭ ‬والأداء‭ ‬الرائع‭ ‬والانجاز‭ ‬المشرف،‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬أبطال‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬والجهازان‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭.. ‬مؤكدا‭ ‬الدعم‭ ‬النيابي‭ ‬المتواصل‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬والرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬ومتمنيا‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬مشاركاته‭ ‬القادمة،‭ ‬وحصد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الألقاب‭ ‬والبطولات،‭ ‬لرفع‭ ‬راية‭ ‬البحرين‭ ‬عالية،‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أنَّ‭ ‬الإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬أحرزه‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬وتتويجه‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية،‭ ‬تحقق‭ ‬بفضل‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظَّم،‭ ‬للقطاعين‭ ‬الشبابي‭ ‬والرياضـي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الخليجي‭.‬

وثمَّن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضـي‭ ‬وتحفيز‭ ‬الشباب،‭ ‬بما‭ ‬انعكس‭ ‬إيجابًا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬الذي‭ ‬سيظل‭ ‬خالدًا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالدور‭ ‬القيادي‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنَّ‭ ‬سموّهما‭ ‬أسهما‭ ‬بشكلٍ‭ ‬فاعلٍ‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬اللاعبين‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬للفريق،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التواصل‭ ‬الدائم‭ ‬والدعم‭ ‬المستمر،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الكبير‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬السادس‭ ‬والعشرين‭ ‬يشكل‭ (‬فرحة‭ ‬وطن‭)‬،‭ ‬ومناسبة‭ ‬أفرحت‭ ‬شعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كافة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتميز‭ ‬والأداء‭ ‬الرائع‭ ‬الذي‭ ‬قدَّمه‭ ‬أفراد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬اللاعبين‭ ‬أظهروا‭ ‬روحاً‭ ‬عالية‭ ‬وإرادة‭ ‬قوية،‭ ‬وعملوا‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬مع‭ ‬الجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري،‭ ‬مما‭ ‬أهّلهم‭ ‬للفوز‭ ‬بجدارة‭ ‬واستحقاق،‭ ‬ونيل‭ ‬جميع‭ ‬جوائز‭ ‬البطولة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بما‭ ‬قدَّمه‭ ‬اللاعبون‭ ‬من‭ ‬أداءٍ‭ ‬مبهرٍ‭ ‬ومستوى‭ ‬عالٍ‭ ‬من‭ ‬التألق‭ ‬والإبداع‭ ‬هو‭ ‬محل‭ ‬فخر‭ ‬للجميع‭.‬

كما‭ ‬أثنى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬مهنئًا‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬الوفية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬الداعم‭ ‬الأكبر‭ ‬للاعبين،‭ ‬وأظهرت‭ ‬أروع‭ ‬صور‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭.‬

ودعا‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬التميز‭ ‬والإنجازات،‭ ‬وحصد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬والمراكز‭ ‬الرياضية‭ ‬المتقدمة‭.‬