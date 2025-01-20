ماذا تخبئ افتتاحية الجولة الثانية من دوري الاتحاد؟

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
يدخل دوري عيسى بن راشد (دوري الاتحاد) للكرة الطائرة اليوم جولته الثانية، إذ تقام مباراتان في صالة عيسى بن راشد في الرفاع، يلعب في الأولى فريقا الدير واتحاد الريف (بلا رصيد) في الساعة 6:00 مساء، يعقبها مباراة عالي (نقطة واحدة) وبني جمرة (3 نقاط).
ينتظر أن تشهد المقابلة الأولى صراعا محتدما على نقاط المباراة نظرا لتقارب مستوى الطرفين من جهة، والرغبة في تعويض خسارة الجولة الأولى من جهة أخرى، وربما تمتد المنافسة إلى أكثر من ثلاثة أشواط.
على مستوى المباراة الثانية يسعى بني جمرة إلى مواصلة نسق الفوز، ولن تكون مأموريته سهلة على اعتبار أنه سيقابل منافسا جريحا قادما من خسارة، فعالي ينبغي لعناصر الكابتن حسين محفوظ أن تستوعب الدرس ابتداء من مباراة اليوم التي ستواجه فيها فريقا مكتمل العدة والعدد.
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