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ماذا تخبئ افتتاحية الجولة الثانية من دوري الاتحاد؟

1/20/2025 7:11:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

يدخل‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ (‬دوري‭ ‬الاتحاد‭) ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬اليوم‭ ‬جولته‭ ‬الثانية،‭ ‬إذ‭ ‬تقام‭ ‬مباراتان‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬الأولى‭ ‬فريقا‭ ‬الدير‭ ‬واتحاد‭ ‬الريف‭ (‬بلا‭ ‬رصيد‭) ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬6‭:‬00‭ ‬مساء،‭ ‬يعقبها‭ ‬مباراة‭ ‬عالي‭ (‬نقطة‭ ‬واحدة‭) ‬وبني‭ ‬جمرة‭ (‬3‭ ‬نقاط‭).‬

ينتظر‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬المقابلة‭ ‬الأولى‭ ‬صراعا‭ ‬محتدما‭ ‬على‭ ‬نقاط‭ ‬المباراة‭ ‬نظرا‭ ‬لتقارب‭ ‬مستوى‭ ‬الطرفين‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬والرغبة‭ ‬في‭ ‬تعويض‭ ‬خسارة‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬وربما‭ ‬تمتد‭ ‬المنافسة‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط‭.‬

على‭ ‬مستوى‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬يسعى‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬نسق‭ ‬الفوز،‭ ‬ولن‭ ‬تكون‭ ‬مأموريته‭ ‬سهلة‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنه‭ ‬سيقابل‭ ‬منافسا‭ ‬جريحا‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬خسارة،‭ ‬فعالي‭ ‬ينبغي‭ ‬لعناصر‭ ‬الكابتن‭ ‬حسين‭ ‬محفوظ‭ ‬أن‭ ‬تستوعب‭ ‬الدرس‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬التي‭ ‬ستواجه‭ ‬فيها‭ ‬فريقا‭ ‬مكتمل‭ ‬العدة‭ ‬والعدد‭.‬

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