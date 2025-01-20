اسرائيل تشن حربا على الضفة بايدي المستوطنين وسط صمت العالم

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /محافظات / PNN / تشن اسرائيل حربا شرسة بالضفة الغربية من خلال اطلاق العنان للمستوطنين في الضفة الغربية من جهة واغلاق الحواجز بشكل محكم بين مدن الضفة حيث تم قطع السبل بالالاف من الفلسطينين خارج مدنهم وسط اعتداءات همجية حيث تجري كل هذه الاعتداءات في ظل صمت عالمي وعربي.

و وقعت اعتداءات همجية في العديد من المناطق من قبل عصابات المستوطنين حيث أصيب عدد من المواطنين وأحرقت مركبات ومنشآت تجارية وأجزاء من منازل، مساء اليوم الإثنين، في هجوم للمستعمرين، بحماية قوات الاحتلال، على قريتي جينصافوط والفندق، شرق قلقيلية.

وأفاد رئيس مجلس قروي جينصافوط، جلال بشير بأن عشرات المستعمرين هاجموا القرية وأحرقوا أجزاء من منازل، ومشتلا ومنجرة، تقع على الشارع الرئيسي (قلقيلية- نابلس)، ومركبات، وجرافة، مضيفا أن جنود الاحتلال اقتحموا القرية خلال هجوم المستعمرين.

وذكرت مصادر محلية أن مواطنا أصيب في رأسه خلال تصديه لمستوطنين قاموا بإشعال حريق قرب منزله في القرية، وقد وصفت إصابته بالطفيفة، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع 21 إصابة في الفندق، 12 منها جراء الاعتداء بالضرب المبرح، و9 جراء استنشاق الغاز السام.

وبالتزامن مع هجوم المستوطنين على الفندق وجينصافوط، أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة عند المدخل الشرقي المؤدي إلى مدينة قلقيلية، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

يذكر أن مستوطنين أحرقوا وحطموا عددا من مركبات المواطنين وأغلقوا طرقا ومفترقات رئيسية أمس الأحد، في عدة مناطق بالضفة الغربية.

كما اغلقت قوات الاحتلال مداخل محافظات نابلس وبيت لحم واريحا ورام الله .

وفي هذا السياق، هاجم مستوطنون، مركبات المواطنين قرب بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم، بالحجارة وتسببوا في أضرار بعدد منها.

وفي الخليل، اقتحم مستوطنون منزلا في مسافر يطا، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة قرب دورا، وسط ترديد الهتافات العنصرية التي تدعو لقتل وتهجير الفلسطينيين.

وفي محافظة رام الله والبيرة، تجمهر مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، عند مدخل قرية برقا وفي منطقة جبل تل العاصور، شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال تجمهرت عند مدخل قرية برقا، ووضعت مسامير على الطريق لإعطاب إطارات مركبات المواطنين، كما تجمهرت مجموعة من المستعمرين بحماية قوات الاحتلال في منطقة تل العاصور قرب قرية كفر مالك، ما أعاق حركة المواطنين في المكان، كما تجمهر عدد آخر عند مدخل قرية عين سينيا شمال رام الله.

وبالتزامن مع اعتداءات المستوطنين، واصلت قوات الاحتلال تشديد حصارها على المدن والبلدات في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل قرى وبلدات في محافظة سلفيت، إذ نصبت حاجزا عسكريا عند المدخل الشمالي لمدينة سلفيت ومنعت المواطنين الخروج من المدينة، كما أغلقت البوابة الحديدية المقامة بالقرب من مدخل بلدة قراوة بني حسان، المؤدي إلى القرى والبلدات الغربية من المحافظة، ونصبت حاجزا عسكريا عندها وأطلقت الرصاص الحي والغاز السام صوب مركبات المواطنين التي تقترب من الحاجز، دون أن يبلغ عن إصابات، كما أغلقت مدخلي قريتي كفل حارس وحارس، ومدخلي قرية مردا، ومدخل بلدة جماعين المجاورة، وكذلك البوابة الحديدية المقامة عند مدخل بلدة دير بلوط، المؤدي إلى قرية رافات المجاورة، ونصبت حاجزا عسكريا عنده وفتشت مركبات المواطنين المتوجهين إلى دير بلوط، ودققت في هويات راكبيها.

وجرفت قوات الاحتلال طرقا ترابية قرب حاجز جبع العسكري، شمال غرب القدس، كان يسلكها مواطنون بسبب الإجراءات العسكرية المشددة على الحاجز.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمود حسين البيض، ويعقوب محمود داوود، خلال اقتحامها قرية دير أبو مشعل، وسط اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي أريحا، نصبت قوات الاحتلال بوابتين حديديتين في بلدة العوجا، شمال مدينة أريحا، كما تواصل حصارها المشدد للمدينة ومخيميها، وتمنع المواطنين من دخولها أو الخروج منها.

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة عزون شرق قلقيلية، واحتجزت عشرات المواطنين ونكلت بهم، وحققت معهم ميدانيا، علما أنها تغلق المدخل الشمالي الرئيسي للبلدة ببوابة حديدية منذ تشرين أول/ اكتوبر 2023.