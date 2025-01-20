بايدن يودع البيت الأبيض بصورة سيلفي

بايدن يودع البيت الأبيض بصورة سيلفي
التاريخ
1/20/2025 3:14:40 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
التقط الرئيس الامريكي المنتهية ولايته جو بايدن، صورة سيلفي برفقة زوجته في البيت الأبيض قبل لحظات من مغادرته بإتجاه مجمع الكابيتول الذي يضم الكونغرس محل تنصيب الرئيس الامريكي المنتخب العائد للبيت الأبيض دونالد ترامب.
ونشر بايدن الصورة له برفقة زوجته وعلق عليها "صورة سيلفي أخرى على الطريق. نحن نحبك يا أمريكا".
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