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بايدن يودع البيت الأبيض بصورة سيلفي

1/20/2025 3:14:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقط الرئيس الامريكي المنتهية ولايته جو بايدن، صورة سيلفي برفقة زوجته في البيت الأبيض قبل لحظات من مغادرته بإتجاه مجمع الكابيتول الذي يضم الكونغرس محل تنصيب الرئيس الامريكي المنتخب العائد للبيت الأبيض دونالد ترامب.
ونشر بايدن الصورة له برفقة زوجته وعلق عليها "صورة سيلفي أخرى على الطريق. نحن نحبك يا أمريكا".



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