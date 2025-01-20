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جيه دي فانس يؤدي اليمين نائبا لترامب

1/20/2025 3:14:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدى جيه دي فانس اليمين الدستورية نائبا للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وكان قد أدى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة.

MENAFN20012025000208011052ID1109110057

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