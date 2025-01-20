جيه دي فانس يؤدي اليمين نائبا لترامب

جيه دي فانس يؤدي اليمين نائبا لترامب
التاريخ
1/20/2025 3:14:38 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أدى جيه دي فانس اليمين الدستورية نائبا للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وكان قد أدى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة.
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