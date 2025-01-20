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تهنئة الدكتور سيف سليمان القهيوي

1/20/2025 3:14:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تتقدم عشيرة الربابعة من انسبائهم عشيرة القهيوي بأرق عبارات التهاني والتبريكات بمناسبة تخرج ابنهم ( الدكتور سيف سليمان القهيوي) من كلية طب الاسنان / الجامعة الاوروبية - جورجيا .

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