تهنئة الدكتور سيف سليمان القهيوي

تهنئة الدكتور سيف سليمان القهيوي
التاريخ
1/20/2025 3:14:38 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تتقدم عشيرة الربابعة من انسبائهم عشيرة القهيوي بأرق عبارات التهاني والتبريكات بمناسبة تخرج ابنهم ( الدكتور سيف سليمان القهيوي) من كلية طب الاسنان / الجامعة الاوروبية - جورجيا .
MENAFN20012025000208011052ID1109110056
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.