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بلدية غرب إربد تطالب بالإسراع بإنشاء مشروع محطة التنقية

1/20/2025 3:14:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طالب رئيس بلدية غرب إربد، جمال البطاينة وزارة المياه بالإسراع في إنشاء مشروع محطة التنقية في غرب إربد لاستيعاب شبكة الصرف الصحي التي لا تزال قيد التنفيذ.
وحذر بطاينة من أن تأخير إنجاز المحطة قد يؤدي إلى كارثة بيئية نتيجة قيام صهاريج المياه العادمة بتفريغ حمولاتهم بشكل عشوائي داخل المناهل المفتوحة على الأودية علاوة على ربط بعض المواطنين الخطوط التابعة لمنازلهم على شبكة الصرف الصحي.
وأضاف البطاينة خلال مؤتمر صحفي عقده للحديث عن واقع وتحديات البلدية، أن على وزارة المياه إلزام مقاول مشروع الصرف الصحي في غرب إربد بتنفيذ الاتفاقية وفق المواصفات الهندسية بعد تسجيل عدد من المشاكل الفنية، وتشكيل لجنة محايدة لمتابعة تصويب الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها.
وأضاف البطاينة أن كوادر البلدية رصدت عددا من المخالفات المتعلقة بمشروع شبكة الصرف الصحي ووثقتها، مؤكدا أهمية تلافي تلك المخالفات لضمان تنفيذ المشروع بالشكل الأمثل والحفاظ على البنية التحتية للشوارع.
واستعرض البطاينة خلال المؤتمر أبرز إنجازات البلدية خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث شهدت زيادة في نسبة الإيرادات وتحقيق وفر فعلي بلغ مليونا و852 ألف دينار. مبينا انه تم تعزيز شبكة إنارة الشوارع بتركيب 8000 وحدة جديدة، ما رفع نسبة تغطية الإنارة إلى 94%، مع انخفاض مصروف الإنارة من 593 ألف دينار إلى 365 ألف دينار.
وأشار إلى أن أسهم البلدية في شركة كهرباء إربد ارتفعت من 130 ألف سهم في بداية عام 2022 إلى 288,162 سهما حاليا ما يعكس تحسنا في استثمارات البلدية.
كما أوضح البطاينة انه تم إنجاز عددا من المشاريع الحيوية، من أبرزها تشغيل مبنى بلدية غرب إربد، وإنشاء محطة صيانة وغسيل لآليات البلدية، والتبرع بمبنى متصرفية لواء غرب إربد، مؤكدا انه تم تشغيل مصنع الحاويات وفق اعلى المواصفات العالمية، إضافة إلى تعزيز أسطول البلدية بشراء آليات جديدة
وفيما يتعلق بالتحديات أوضح البطاينة أن البلدية تعاني من غياب شراكات حقيقية وفاعلة مع الأشخاص والمؤسسات والهيئات، ما أدى إلى عزلتها، مضيفا أن البلدية تواجه ضعفاً في الموارد المالية والإمكانات واقتصار دورها على تقديم الخدمات وغياب الدور التنموي والاستثماري.
وأشار إلى أن كثرة المناطق الإدارية التابعة للبلدية شكلت عبئا إضافيا على قدرتها على تقديم خدمات كاملة، داعيا إلى ضرورة دعم البلدية لتتمكن من تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.

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