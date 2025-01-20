رسميا .. ترامب الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة

رسميا .. ترامب الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة
التاريخ
1/20/2025 3:14:36 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الاثنين اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأميركية.
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