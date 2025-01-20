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ترامب: سنستعيد قناة بنما وسنغير اسم خليج المكسيك

1/20/2025 3:14:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد أدائه اليمين "جيشنا سيكون الأقوى على مستوى العالم".


وأضاف "قواتنا المسلحة ستركز على مهمتها الوحيدة وهي إلحاق الهزيمة بأعداء أميركا".


وتابع "سنستعيد قناة بنما ورسالتي للأميركيين اليوم أنه حان الوقت لنتحرك بشجاعة لأننا أمة عظيمة".


وزاد "الولايات المتحدة أنفقت الكثير من الأموال والكثير من الأميركيين فقدوا حياتهم أثناء بناء قناة بنما".


وأشار "سنغير اسم خليج المكسيك ليصبح خليج أميركا".


وأفاد "أمتنا اليوم أكثر طموحا من أي أمة في العالم ونحن على أعتاب أعظم السنوات في التاريخ الأميركي وسنرفع العلم الأميركي على كوكب المريخ وسنؤسس مجتمعا يقوم على الأخلاق والكفاءة لا على اللون".


وتابع "أميركا ستستعيد مكانتها الصحيحة باعتبارها أعظم وأقوى وأكثر الدول احتراما على وجه الأرض".

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