السفيرة الأردنية لدى الولايات المتحدة تشارك بحفل تنصيب ترامب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شاركت السفيرة الأردنية لدى الولايات المتحدة، دينا قعوار، اليوم الاثنين، بحفل تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ونائب الرئيس.



ومثلت السفيرة قعوار الأردن في هذا الحدث التاريخي، الذي يمثل بداية فصل جديد في تاريخ الولايات المتحدة.



وقالت السفيرة قعوار: "إنه لشرف لي أن أمثل الأردن في هذا اليوم التاريخي في الولايات المتحدة"، مضيفة "تمتعت بلدينا بشراكة وصداقة طويلة الأمد مبنية على الاحترام المتبادل والثقة والتعاون".



وأضافت "تتمتع الأردن والولايات المتحدة بأساس قوي للتعاون، مع تاريخ من التعاون في قضايا رئيسية مثل الأمن الإقليمي والتنمية الاقتصادية والمبادرات الإنسانية، بينما نمضي قدمًا، نظل ثابتين وملتزمين بأهدافنا المشتركة في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".



وقالت، يمثل حفل التنصيب اليوم علامة فارقة مهمة في شراكتنا المستمرة، ويرمز إلى التزامنا المستمر بالعمل معًا نحو مستقبل أكثر إشراقًا، حيث يمكن لأمتينا أن تزدهر معًا في سلام وازدهار.

