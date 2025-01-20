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الرئيس الأميركي دونالد ترامب: سأضع أميركا أولا

1/20/2025 3:14:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد أدائه اليمين سأضع أميركا أولا.


وأضاف "الانتخابات الأميركية الأخيرة هي الأعظم في تاريخ بلدنا وأميركا ستصبح قريبا أقوى وأكثر استمرارية عما كانت عليه في السابق".


وبين "علينا أن نكون صادقين إزاء التحديات التي نواجهها وأعداؤنا يحاولون التأثير على الكثير من أمورنا وحكومتنا فشلت في حماية مواطنينا الذين يلتزمون بالقانون بينما دافعت عن مجرمين مدانين".


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