نتنياهو يهنئ ترامب: أفضل أيام تحالفنا لا تزال أمامنا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
هنّأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الذي أدى اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، مشددا على أن السنوات المقبلة ستشهد "أفضل أيام" العلاقات بين البلدين.
وجاء في رسالة له عبر الفيديو "أفضل أيام تحالفنا لا تزال أمامنا". وتابع "أعتقد أن عملنا معا سيرتقي بالتحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى مستويات أعلى".
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