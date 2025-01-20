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نتنياهو يهنئ ترامب: أفضل أيام تحالفنا لا تزال أمامنا

1/20/2025 3:14:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هنّأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أدى اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، مشددا على أن السنوات المقبلة ستشهد "أفضل أيام" العلاقات بين البلدين.
وجاء في رسالة له عبر الفيديو "أفضل أيام تحالفنا لا تزال أمامنا". وتابع "أعتقد أن عملنا معا سيرتقي بالتحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى مستويات أعلى".

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