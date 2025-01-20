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ترامب: سننسحب من اتفاق باريس للمناخ

1/20/2025 3:14:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تريد الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ للمرة الثانية.
وقال البيت الأبيض، في بيان، بعيد أداء ترامب اليمين الدستورية "سينسحب الرئيس ترامب من اتفاق باريس للمناخ".
وفي خطاب ألقاه بعد أدائه اليمين، قال ترامب "سنواصل عمليات التنقيب عن الوقود الأحفوري".

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