ترامب: سننسحب من اتفاق باريس للمناخ

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب
أن الولايات المتحدة تريد الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ للمرة الثانية.
وقال البيت الأبيض، في بيان، بعيد أداء ترامب اليمين الدستورية "سينسحب الرئيس ترامب من اتفاق باريس للمناخ".
وفي خطاب ألقاه بعد أدائه اليمين، قال ترامب "سنواصل عمليات التنقيب عن الوقود الأحفوري".
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