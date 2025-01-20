الملك: أتمنى للرئيس دونالد ترامب كل النجاح في ولايته الثانية

الملك: أتمنى للرئيس دونالد ترامب كل النجاح في ولايته الثانية
التاريخ
1/20/2025 3:14:31 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، الرئيس الأميركي دونالد ترامب
بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.
وكتب الملك في منشور له عبر منصة إكس” أتمنى للرئيس دونالد ترامب كل النجاح وهو يبدأ ولايته الثانية. نحن نقدر بشدة شراكتنا مع الولايات المتحدة ونلتزم بالعمل معكم من أجل عالم أكثر ازدهارًا وسلامًا”
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