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الملك: أتمنى للرئيس دونالد ترامب كل النجاح في ولايته الثانية

1/20/2025 3:14:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.

وكتب الملك في منشور له عبر منصة إكس” أتمنى للرئيس دونالد ترامب كل النجاح وهو يبدأ ولايته الثانية. نحن نقدر بشدة شراكتنا مع الولايات المتحدة ونلتزم بالعمل معكم من أجل عالم أكثر ازدهارًا وسلامًا”


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