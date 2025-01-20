الملك: أتمنى للرئيس دونالد ترامب كل النجاح في ولايته الثانية

وكتب الملك في منشور له عبر منصة إكس” أتمنى للرئيس دونالد ترامب كل النجاح وهو يبدأ ولايته الثانية. نحن نقدر بشدة شراكتنا مع الولايات المتحدة ونلتزم بالعمل معكم من أجل عالم أكثر ازدهارًا وسلامًا”

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