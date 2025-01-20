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ولي العهد ينشر صورة للملك من زيارته لواء دير علا

1/20/2025 3:14:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، صورة للملك من زيارته للواء دير علا في الأغوار الوسطى، وتفقده مشروع مساكن الملاحة، وهو أحد مشاريع المبادرات الملكية، المكون من 400 وحدة سكنية.
وأدرج ولي العهد عبر خاصية ستوري في منصة“إنستغرام” صورة لجلالة الملك بصحبة سيدة مسنة من سكان لواء دير علا، وعلق عليها“سيدنا”.

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