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مباحثات باكستانية إيرانية حول الأمن الإقليمي

1/20/2025 2:35:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسلام اباد - 20 - 1 (كونا) -- بحثت باكستان وايران اليوم الاثنين الامن الاقليمي خلال زيارة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري الى باكستان.
ووفق بيان صادر عن الرئاسة الباكستانية التقى المسؤول العسكري الإيراني الزائر الرئيس الباكستاني آصف زرداري في العاصمة الفيدرالية إسلام آباد.
وأضاف البيان أن الجانبين سلطا خلال الاجتماع الضوء على العلاقات الأخوية طويلة الأمد بين باكستان وإيران وشددا على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية من أجل المنفعة المتبادلة للبلدين.
وأكد الجانبان أن "الإرهاب" يشكل تحديا مشتركا ويتعين على البلدين اتخاذ تدابير فعالة ومنسقة لمواجهة هذا التحدي.
وأعرب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية عن تقديره لموقف باكستان بشأن غزة ولبنان.
وعلاوة على ذلك ناقش الجانبان الأمن الإقليمي في اجتماع بين رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية في مدينة (روالبندي) شرقي البلاد.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن الجيش الباكستاني فقد زار الضيف الإيراني المقر العام في روالبندي.
وناقش الجانبان خلال اللقاء الأمور المتعلقة بالبيئة الأمنية الإقليمية السائدة والتعاون الدفاعي الثنائي. (النهاية)

س ب ك / م م ج


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