مباحثات باكستانية إيرانية حول الأمن الإقليمي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
اسلام اباد - 20 - 1 (كونا) -- بحثت باكستان وايران اليوم الاثنين الامن الاقليمي خلال زيارة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري الى باكستان.
ووفق بيان صادر عن الرئاسة الباكستانية التقى المسؤول العسكري الإيراني الزائر الرئيس الباكستاني آصف زرداري في العاصمة الفيدرالية إسلام آباد.
وأضاف البيان أن الجانبين سلطا خلال الاجتماع الضوء على العلاقات الأخوية طويلة الأمد بين باكستان وإيران وشددا على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية من أجل المنفعة المتبادلة للبلدين.
وأكد الجانبان أن "الإرهاب" يشكل تحديا مشتركا ويتعين على البلدين اتخاذ تدابير فعالة ومنسقة لمواجهة هذا التحدي.
وأعرب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية عن تقديره لموقف باكستان بشأن غزة ولبنان.
وعلاوة على ذلك ناقش الجانبان الأمن الإقليمي في اجتماع بين رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية في مدينة (روالبندي) شرقي البلاد.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن الجيش الباكستاني فقد زار الضيف الإيراني المقر العام في روالبندي.
وناقش الجانبان خلال اللقاء الأمور المتعلقة بالبيئة الأمنية الإقليمية السائدة والتعاون الدفاعي الثنائي. (النهاية)
س ب ك / م م ج
MENAFN20012025000071011013ID1109109870
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