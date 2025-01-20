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العراق: اكتشاف نفطي كبير بملياري برميل في حقل شرق بغداد الجنوبي

1/20/2025 2:35:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 20 - 1 (كونا) -- أعلنت شركة (نفط الوسط) المملوكة لوزارة النفط العراقية اليوم الاثنين عن أكبر اكتشاف للنفط في وسط العراق يقدر بأكثر من ملياري برميل نفط.
وذكرت الشركة في بيان انها وبالتعاون مع شركة (أي بي أس) الصينية نجحت في اكتشاف المكمن النفطي في حقل (شرق بغداد الجنوبي) وذلك في إطار جهود الاستكشاف وتطوير الحقول النفطية التي تنفذها وزارة النفط العراقية.
ونقل البيان عن المدير العام للشركة محمد ياسين قوله ان عمليات اختبار البئر الاستكشافية الرئيسية في الحقل المذكور حققت نجاحا كبيرا بالحصول على تدفق نفطي عالي الانتاجية من النفط المتوسط والخفيف.
وتوقع ياسين ان يضيف الاكتشاف الجديد أكثر من ملياري برميل الى احتياطيات العراق النفطية ما يجعله "أكبر اكتشاف للنفط" في وسط العراق مبينا ان الاختبارات الأولية للبئر أظهرت معدل انتاج يومي يصل إلى خمسة آلاف برميل من النفط الخام.
ويمتلك العراق خامس أكبر احتياطي للنفط في العالم بنحو 145 مليار برميل في الوقت الذي تعمل شركاته وشركات أجنبية على تنفيذ عمليات استكشاف جديدة على أرضه. (النهاية)

ع ح ه / ر س


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