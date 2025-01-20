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الائتمان المصرفي السعودي يسجّل نموًا خلال عام بأكثر من 345 مليار ريال

1/20/2025 2:21:04 PM
(MENAFN- Al Watan) وصل إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة لأعلى قمة له عند مستوى 2,932,460 مليون ريال بنهاية شهر نوفمبر 2024م، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 13.3%، وبزيادة بلغت نحو 345,004 ملايين ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023م، حيث كان يبلغ 2,587,455 مليون ريال.
كما حقق إجمالي الائتمان المصرفي نموًا شهريًا بنسبة 2%، وبزيادة بلغت نحو 48,960 مليون ريال، مقارنة بنهاية شهر أكتوبر من نفس العام، حيث كان يبلغ 2,883,500 مليون ريال، وفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية لشهر نوفمبر 2024م، الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
وبمقارنة مستويات الائتمان المصرفي منذ شهر يناير حتى نهاية شهر نوفمبر 2024م، فقد سجل الإجمالي نموًا بنسبة 12%، وبزيادة بلغت نحو 310,734 مليون ريال، حيث كان يبلغ 2,621,726 مليون ريال بنهاية شهر يناير. وتوزع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا ليصبح داعمًا ومعززًا في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ومساهمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشكّل الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) ما نسبته 48.4% من إجمالي الائتمان، بقيمة 1,419,438 مليون ريال بنهاية شهر نوفمبر 2024م، في حين مثّل الائتمان المصرفي قصير الأجل (أقل من سنة) ما نسبته 36.7% من إجمالي الائتمان، بقيمة 1,076,794 مليون ريال.
ومثّل الائتمان المصرفي متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) ما نسبته 14.9% من إجمالي الائتمان، بقيمة 436,229 مليون ريال.

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