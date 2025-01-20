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السعودية تستعرض في دافوس إستراتيجيتها للتحول إلى قوة إقليمية للذكاء الاصطناعي

1/20/2025 2:21:04 PM
(MENAFN- Al Watan) تسعى السعودية إلى جذب بعض الاهتمام لمشاريعها الإستراتيجية خلال مشاركتها في فعاليات المنتدي الاقتصادي العالمي ((دافوس)) هذا العام. كما تستعرض المملكة إستراتيجيتها للتحول إلى قوة إقليمية للذكاء الاصطناعي.
وجاء حضور الوفد السعودي لافتًا في الشارع الرئيسي لمدينة ((دافوس))، حيث خصص واجهات عرض واسعة للترويج لمشروعات مثل ((نيوم))، وهو تطوير حضري جديد في شمال غرب المملكة، ومبادرة ((العلا)) التي تهدف إلى جعل المدينة التراثية وجهة عالمية للسياحة، بالإضافة إلى منصة مؤسسة الأمير محمد بن سلمان ((مسك))، وبرنامجها ((مجلس الشباب)).
وأوضح متحدث باسم ((نيوم)) لقناة ((CNBC)) أن الهدف من هذا الحضور المكثف هو تعريف مجتمع الاستثمار بالمشروع، والإشارة إلى أنه جاهز للأعمال.
وأيد وزير المالية، محمد الجدعان، هذا الشعور، إذ قال على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي إن النفط كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي تراجع من 70% إلى نطاق يتراوح بين 30 و35%.
وأشار الجدعان إلى أن اقتصاد المملكة تنوع، ليشمل قطاعات متعددة، مثل السياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
مشاركة سعودية فعالة
انطلقت، اليوم، أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في مدينة دافوس السويسرية بمشاركة نحو 3000 شخصية قيادية من أكثر من 130 دولة، بينهم 350 من القيادة الحكومية من أنحاء العالم، بما في ذلك 60 من قادة الدول والحكومات.
وتشارك المملكة في المنتدى بوفد رفيع المستوى، بهدف التعاون مع المجتمع الدولي عبر عقد اجتماعات وجلسات حوارية، لمناقشة الحلول المبتكرة من أجل مواجهة التحديات، ومشاركة أفضل التجارب لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى استعراض قصص نجاح المملكة في مختلف المجالات. كما سيسلّط الوفد الضوء على دور المملكة في تعزيز الحوار الدولي من خلال دبلوماسية فعّالة، تهدف إلى بناء أرضية مشتركة، وإبراز النهج العملي والواقعي والعادل الذي تتبعه المملكة في تحقيق المستهدفات المناخية الطموحة، وإسهاماتها في الانتقال إلى مستويات طاقة نظيفة تدعم التحولات المستدامة.
كما تشارك المملكة هذا العام بجناح مبادرة Saudi House، بوصفها منصة تربط بين رواد الأعمال وصنّاع التغيير والمبتكرين، لطرح رؤى إستراتيجية حول أهم المجالات التي تشكل مستقبل عالمنا. كما سيتمكن الزوار من اكتشاف الفرص التنموية والاستثمارية التي خلقتها رؤية المملكة 2030.
قطاع السياحة يتصدر الأعمال
من جهته، أكد وزير السياحة، أحمد الخطيب، أن مشاركة المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية تعكس التزامها الراسخ بتشكيل الحوار العالمي حول قطاعي السفر والسياحة، بوصفهما محركين أساسيين للنمو الاقتصادي والتبادل الثقافي.
وأوضح أن قطاع السياحة سيتصدر جدول أعمال المنتدى هذا العام، التي سيتم خلالها عرض إنجازات المملكة في هذا القطاع، وتعزيز الشراكات التي تسهم في تسريع نموه عالميًا.
وبيّن أن قطاع السياحة في المملكة يشهد نموًا غير مسبوق مدعومًا برؤيتها 2030 وفق برنامج التحول الوطني، التي تضعها في مصاف الوجهات للسياحية، مفيدًا أن المملكة تهدف إلى استقبال 150 مليون سائح سنويًا.
كما أفاد الوزير الخطيب بأن قطاع السياحة في المملكة يسهم حاليًا بـ5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة إلى 10% بحلول عام 2030 مدفوعًا باستثمارات نوعية في عدد من المشاريع الرائدة، مثل: مشروع البحر الأحمر والدرعية والقدية، إلى جانب العديد من المشاريع الخاصة التي تعمل على تطوير قطاع السياحة في جميع أنحاء المملكة، منوهًا بجهود المملكة في العمل على الاستفادة بمقوماتها الطبيعية والثقافية، لوضع معيار عالمي للتنمية الاقتصادية التي تقودها السياحة.
وأكد أن قطاع السياحة يعد العنصر المحوري في الاقتصاد، متناولًا بحث الأثر الاقتصادي للسفر والسياحة (EIR) للمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) لعام 2023، الذي بيّن أن قطاع السفر والسياحة العالمي أسهم بـ9.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بزيادة قدرها 23.2% عن العام السابق.
كما بيّن أن المشاركة في دافوس تعد فرصة إستراتيجية لتحويل الإنجازات إلى تأثير عالمي ملموس من خلال التعاون مع القادة من مختلف الصناعات والقطاعات، لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإقامة شراكات هادفة مع القادة الدوليين، وتأكيد دور المملكة التي تعد جسرًا للتعاون العالمي.
نظرة عامة على الاقتصاد السعودي
- %70 ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي منذ إطلاق رؤية 2030
- 1.1 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي حاليا
- %50 من الناتج المحلي يعود إلى الأنشطة غير النفطية
- %20 نمو القطاع غير النفطي منذ إطلاق رؤية 2030
- %4.6 نمو متوقع في الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025

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