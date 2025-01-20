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وزير النقل تحت قبة الشورى الاثنين المقبل

1/20/2025 2:21:04 PM
(MENAFN- Al Watan) يحضر وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، جلسة مجلس الشورى العادية السابعة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، التي ستُعقد يوم الاثنين 27 / 7 / 1446هـ.
وخلال جلسة المجلس سيقدم وزير النقل والخدمات اللوجستية عرضًا عما قدمته الوزارة خلال الفترة الماضية، وخططها ورؤيتها للمرحلة المقبلة ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتحديات التي تواجه منظومة النقل والسبل الكفيلة بمعالجتها.
كما تشهد جلسة مجلس الشورى طرح أعضاء المجلس استفسارات ونقاشات بشأن أداء الوزارة، وذلك انطلاقًا من مسؤوليات المجلس في مناقشة أداء الأجهزة الحكومية والعمل على التطوير والارتقاء بكافة القطاعات، بما ينسجم مع التوجيهات السديدة والدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، وبما يلبي طموحات المواطنين، سعيًا للوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويأتي حضور وزير النقل رغبةً من المجلس في مناقشة أداء الوزارة والاطلاع على الصعوبات والمعوقات التي تواجهها، وبحث أفضل السبل والحلول المناسبة لتجاوز العقبات، وذلك بناءً على المادة الثانية والعشرين من نظام المجلس.
ويرحب مجلس الشورى باستقبال مقترحات المواطنين واستفساراتهم التي يرغبون بطرحها على معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، أو من خلال البريد الإلكتروني للمجلس: gov.

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