وزير التربية : فرق ميدانية لمتابعة التزام الطلبة بدوام المدارس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير والتعليم الدكتور عزمي محافظة، أهمية التزام الطلبة في الدوام المدرسي، داعيا مديري التربية والتعليم إلى تكليف فرق لزيارة المدارس في مختلف مناطق المملكة، ومتابعة هذا الأمر بشكل جدي ورفع تقرير يومي بذلك لمركز الوزارة.



وأشار إلى أهمية إيلاء مبادرة (لمدرستي أنتمي)، والتي حققت نجاحا كبيرا خلال العام الدراسي الماضي، كل الاهتمام؛ لما لها من أثر طيب في تجويد وتحسين البيئة المدرسية، وتعميق الإحساس بالمسؤولية لدى الطلبة تجاه مدارسهم وتعزيز هذه الثقافة بين الطلبة.



وبين أن الوزارة أعدت دليلا مرجعيا لهذه المبادرة، وستنظم مسابقة خاصة بهذه المبادرة على مستوى المديريات والمحافظة والإقليم والمملكة، وتخصيص جوائز مالية قيمة للمدارس الفائزة بها.