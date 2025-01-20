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اجتماع تنسيقي يبحث تعزيز سلاسل التوريد بالعقبة

1/20/2025 10:11:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف الفايز، إن العقبة هي الأكثر مرونة في التعامل مع الوضع التجاري وتعتبر نموذجا للتشاركية والعمل المشترك بين السلطة والقطاعين العام والخاص.


وشدد الفايز، خلال ترؤسه اجتماعا تنسيقيا اليوم الاثنين، مع مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص المعنية بسلاسل التوريد بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج، ورئيس مجلس المحافظة حرب العويضات، ورئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي، على أهمية استثمار الفرص الرامية إلى استغلال الوضع المحيط بنا وضرورة الجاهزية وتوحيد الجهود الرقابية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بسلاسل التوريد.

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