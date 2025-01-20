اجتماع تنسيقي يبحث تعزيز سلاسل التوريد بالعقبة

وشدد الفايز، خلال ترؤسه اجتماعا تنسيقيا اليوم الاثنين، مع مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص المعنية بسلاسل التوريد بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج، ورئيس مجلس المحافظة حرب العويضات، ورئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي، على أهمية استثمار الفرص الرامية إلى استغلال الوضع المحيط بنا وضرورة الجاهزية وتوحيد الجهود الرقابية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بسلاسل التوريد.

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