اجتماع تنسيقي يبحث تعزيز سلاسل التوريد بالعقبة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف الفايز، إن العقبة هي الأكثر مرونة في التعامل مع الوضع التجاري وتعتبر نموذجا للتشاركية والعمل المشترك بين السلطة والقطاعين العام والخاص.
وشدد الفايز، خلال ترؤسه اجتماعا تنسيقيا اليوم الاثنين، مع مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص المعنية بسلاسل التوريد بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج، ورئيس مجلس المحافظة حرب العويضات، ورئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي، على أهمية استثمار الفرص الرامية إلى استغلال الوضع المحيط بنا وضرورة الجاهزية وتوحيد الجهود الرقابية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بسلاسل التوريد.
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