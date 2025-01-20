التربية وجائزة الحسن للشباب تبحثان العلاقة التشاركية

وأكد مدير الجائزة، أيمن المفلح، خلال لقاء مع مسؤولين تربويين، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، أهمية العلاقة التشاركية التي تجمع الوزارة والجائزة، مبينا أن الجائزة تسعى إلى المشاركة الكبيرة لمديريات التربية في منافساتها.

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