التربية وجائزة الحسن للشباب تبحثان العلاقة التشاركية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بحثت وزارة التربية والتعليم مع جائزة الحسن للشباب، اليوم الاثنين، التعاون الثنائي والعلاقة التشاركية، بهدف تنمية مهارات وقدرات الشباب وتعزيز معاني الإنماء والانتماء والمواطنة الفاعلة.
وأكد مدير الجائزة، أيمن المفلح، خلال لقاء مع مسؤولين تربويين، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، أهمية العلاقة التشاركية التي تجمع الوزارة والجائزة، مبينا أن الجائزة تسعى إلى المشاركة الكبيرة لمديريات التربية في منافساتها.
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