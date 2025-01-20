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التربية وجائزة الحسن للشباب تبحثان العلاقة التشاركية

1/20/2025 10:11:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحثت وزارة التربية والتعليم مع جائزة الحسن للشباب، اليوم الاثنين، التعاون الثنائي والعلاقة التشاركية، بهدف تنمية مهارات وقدرات الشباب وتعزيز معاني الإنماء والانتماء والمواطنة الفاعلة.


وأكد مدير الجائزة، أيمن المفلح، خلال لقاء مع مسؤولين تربويين، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، أهمية العلاقة التشاركية التي تجمع الوزارة والجائزة، مبينا أن الجائزة تسعى إلى المشاركة الكبيرة لمديريات التربية في منافساتها.

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