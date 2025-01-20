لجنة تنفيذية لتنظيم مهرجان عمان للتسوق 2025

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أهمية العمل بتشاركية بين القطاعين العام والخاص لإنجاح مهرجان عمان للتسوق 2025.



ووجه خلال ترؤسه اليوم الاثنين؛ اجتماع اللجنة الوطنية العليا لتنظيم المهرجان، بتشكيل لجنة تنفيذية لتنظيم المهرجان، ووضع تصورات ومقترحات له، يترأسها رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العين خليل الحاج توفيق، بعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.



وبين أهمية هذا المشروع الذي يخدم الاقتصاد الوطني وينظر إليه كرافعة للعديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية في المملكة، إضافة إلى ترويج مزايا وفرص تسويقية متعددة يتمتع بها الأردن.

وأكد ضرورة إشراك الجهات ذات العلاقة في عمليات النقاش والجلسات الخاصة بالتهيئة لإقامة المهرجان والاستفادة من تجارب مماثلة في بلدان أخرى.