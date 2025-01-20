لجنة تنفيذية لتنظيم مهرجان عمان للتسوق 2025

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد وزير
الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أهمية العمل بتشاركية بين القطاعين العام والخاص لإنجاح مهرجان عمان للتسوق 2025.
ووجه خلال ترؤسه اليوم الاثنين؛ اجتماع اللجنة الوطنية العليا لتنظيم المهرجان، بتشكيل لجنة تنفيذية لتنظيم المهرجان، ووضع تصورات ومقترحات له، يترأسها رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العين خليل الحاج توفيق، بعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.
وبين أهمية هذا المشروع الذي يخدم الاقتصاد الوطني وينظر إليه كرافعة للعديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية في المملكة، إضافة إلى ترويج مزايا وفرص تسويقية متعددة يتمتع بها الأردن.
وأكد ضرورة إشراك الجهات ذات العلاقة في عمليات النقاش والجلسات الخاصة بالتهيئة لإقامة المهرجان والاستفادة من تجارب مماثلة في بلدان أخرى.
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