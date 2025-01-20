مجلس محافظة الزرقاء يناقش تسهيل تنفيذ المشاريع التنموية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ناقش مجلس محافظة الزرقاء والمجلس التنفيذي في اجتماع عقد اليوم الاثنين، تسهيل تنفيذ المشاريع التنموية وتحديات تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لأبناء المحافظة.
وأكد محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، الذي ترأس الاجتماع، ضرورة استثمار موازنة المحافظة بشكل كامل لتحقيق أهداف تنموية مستدامة، مشددا على أنه لن يتم ترصيد أي مبالغ لأي دائرة لا تقوم بواجبها بالشكل المطلوب.
ودعا إلى تحديد أوجه القصور بسرعة ووضع حلول ناجعة لمعالجتها، مشيرا إلى وجود مشاريع متعثرة تستدعي التدخل الفوري.
MENAFN20012025000208011052ID1109109006
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.