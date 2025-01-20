مجلس محافظة الزرقاء يناقش تسهيل تنفيذ المشاريع التنموية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ناقش مجلس محافظة الزرقاء والمجلس التنفيذي في اجتماع عقد اليوم الاثنين، تسهيل تنفيذ المشاريع التنموية وتحديات تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لأبناء المحافظة.



وأكد محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، الذي ترأس الاجتماع، ضرورة استثمار موازنة المحافظة بشكل كامل لتحقيق أهداف تنموية مستدامة، مشددا على أنه لن يتم ترصيد أي مبالغ لأي دائرة لا تقوم بواجبها بالشكل المطلوب.



ودعا إلى تحديد أوجه القصور بسرعة ووضع حلول ناجعة لمعالجتها، مشيرا إلى وجود متعثرة تستدعي التدخل الفوري.