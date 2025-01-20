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الجيش اللبناني يعيد تمركزه في ميناء الناقورة

1/20/2025 9:04:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعاد الجيش اللبناني تمركزه اليوم الاثنين، في مرفأ الناقورة جنوب لبنان، فيما يعمل فوج الهندسة على مسحه بعد العثور على ذخائر من مخلفات العدوان الإسرائيلي الأخير.


وقال مصدر لبناني إن قوات مشاة إسرائيلية تسللت إلى بلدات الضهيرة وبني حيان ومارون الرأس ومنطقة أطراف الخيام، وتقوم بتجريف وقطع الأشجار وهدم وإحراق منازل وممتلكات وإطلاق نار.

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