الجيش اللبناني يعيد تمركزه في ميناء الناقورة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعاد الجيش اللبناني تمركزه اليوم الاثنين، في مرفأ الناقورة جنوب لبنان، فيما يعمل فوج الهندسة على مسحه بعد العثور على ذخائر من مخلفات العدوان الإسرائيلي الأخير.
وقال مصدر لبناني إن قوات مشاة إسرائيلية تسللت إلى بلدات الضهيرة وبني حيان ومارون الرأس ومنطقة أطراف الخيام، وتقوم بتجريف وقطع الأشجار وهدم وإحراق منازل وممتلكات وإطلاق نار.
MENAFN20012025000208011052ID1109109005
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.