اتحاد المزارعين يتوقع ارتفاع أسعار أصناف خضار وفواكه خلال شهر رمضان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
توقع مدير عام اتحاد المزارعين
المهندس محمود العوران ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار والفواكه في الأردن بالتزامن مع شهر رمضان المبارك ، مرجعاً ذلك إلى عدة أسباب وفق وصفه .
وقال العوران لـ "الوكيل الاخباري" أن تراجع الموسم المطري بشكل عام ، وانخفاض درجات الحرارة الذي سيرافق دخول شهر رمضان المبارك سيؤدي إلى تأخر نمو المزروعات ، وبالتالي تراجع المعروض من المنتج الحالي بالأسواق وارتفاع الأسعار .
وأضاف أن السلوك الاستهلاكي في رمضان يضاعف الطلب مقابل قلة المعروض ما سيسهم بارتفاع الأسعار بشكل عام في حال لم يتخذ المواطن نمط استهلاكي متزن بشراء الحاجة فقط دون مبالغة .
وأكد العوران أن المزارع الأردني يسعى دائماً إلى بيع محصوله بأسعار زهيدة ويحرص على تزويد السوق المحلي بكل احتياجاته من الخضار والفواكه ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن وزارة الزراعة وضعت معايير وكميات محددة لاستيراد بعض الأصناف لحماية المنتج المحلي .
MENAFN20012025000208011052ID1109108735
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.