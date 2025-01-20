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اتحاد المزارعين يتوقع ارتفاع أسعار أصناف خضار وفواكه خلال شهر رمضان

1/20/2025 8:12:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- توقع مدير عام اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار والفواكه في الأردن بالتزامن مع شهر رمضان المبارك ، مرجعاً ذلك إلى عدة أسباب وفق وصفه .
وقال العوران لـ "الوكيل الاخباري" أن تراجع الموسم المطري بشكل عام ، وانخفاض درجات الحرارة الذي سيرافق دخول شهر رمضان المبارك سيؤدي إلى تأخر نمو المزروعات ، وبالتالي تراجع المعروض من المنتج الحالي بالأسواق وارتفاع الأسعار .
وأضاف أن السلوك الاستهلاكي في رمضان يضاعف الطلب مقابل قلة المعروض ما سيسهم بارتفاع الأسعار بشكل عام في حال لم يتخذ المواطن نمط استهلاكي متزن بشراء الحاجة فقط دون مبالغة .
وأكد العوران أن المزارع الأردني يسعى دائماً إلى بيع محصوله بأسعار زهيدة ويحرص على تزويد السوق المحلي بكل احتياجاته من الخضار والفواكه ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن وزارة الزراعة وضعت معايير وكميات محددة لاستيراد بعض الأصناف لحماية المنتج المحلي .

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