ضبط كميات كبيرة من الجوس غير الصالح للاستهلاك البشري في الاردن

وأشار الناطق الإعلامي إلى أن الجهود الرقابية والتفتيشية لكوادر مكافحة التهريب مُستمرة وبموجب أحكام القانون بمراقبة وضبط هذه المواد المخالفة للاحكام القانونية والجمركية كونها تشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين. وأكد الناطق الإعلامي حرص دائرة الجمارك على حماية صحة المواطن وكذلك القيام بواجبها في حماية الاقتصاد من خلال مكافحة كافة المواد الممنوعة والضارة وغير الخاضعة للرسوم الجمركية وبما يحقق العدالة في الأسواق التجارية.

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