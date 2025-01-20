اعتبارا من اليوم وحتى 31 مارس المقبل ...منتدى الهوية البحرينية يعلن بدء تلقي البحوث والدراسات المشاركة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تعلن اللجنة المنظمة لمنتدى الهوية البحرينية، عن بدء تلقي البحوث والدراسات المشاركة في فعاليات المنتدى، اعتبارًا من اليوم وحتى 31 مارس المقبل، حيث يهدف المنتدى، والمقرر عقده في مايو المقبل، إلى تعزيز الانتماء الوطني والشراكة المجتمعية وحماية التراث الثقافي، وترسيخ القيم البحرينية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات وطنية مبتكرة.

وأكد رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى يوسف محمد البنخليل على دور المنتدى في دعم البحث العلمي والقدرات الابتكارية فيما يرتبط بالقضايا المتعلقة بالهوية الوطنية ، موضحًا أنه يشترط أن تكون البحوث والدراسات المقدمة من الأكاديميين والباحثين وطلبة الجامعات البحرينيين، مكتوبة باللغة العربية وتعالج أحد المحاور الرئيسة للمنتدى، وهي: الهوية البحرينية: مرتكزات وطنية وقيم إنسانية، أدوار المؤسسات الوطنية في تأصيل الهوية، الأسرة البحرينية في مواجهة تحديات الهوية، بالإضافة إلى تراث وآثار البحرين: حماية وتطوير، والابتكار والشراكة المجتمعية لتعزيز الهوية البحرينية، وقياس جاهزية الدولة في تأصيل الهوية البحرينية، وأخيرًا إبراز الهوية البحرينية عالميًا.

وأوضح أن مجال المشاركة، مفتوح أمام الباحثين البحرينيين الذين تتجاوز أعمارهم 21 عامًا، على أن تكون الأوراق البحثية أصلية وغير منشورة مسبقًا أو مقدمة في مؤتمرات أخرى. كما يُشترط أن تشمل مشاريع عملية تطبيقية وتقدم مبادرات مستقبلية لتعزيز الهوية البحرينية، ويسمح لكل باحث أن يتقدم بدراسةٍ واحدةٍ فقط، ومن الممكن أن يشارك في الدراسة الواحدة أكثر من باحث من خلال المجموعات والمراكز البحثية البحرينية.

ودعا رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى، الباحثين إلى تعبئة نموذج التقديم المتاح عبر المنصة الرقمية لــــ "بحريننا" أو من خلال البريد الإلكتروني المخصص. مع إرفاق سيرة ذاتية مختصرة تتضمن الاسم، الدرجة العلمية، التخصص الأكاديمي، قائمة مختصرة بالإنجازات العلمية المنشورة إن وجدت، وكذلك المؤسسة التي يعمل بها الباحث ووسائل التواصل الخاصة به. كما يجب تقديم الورقة بصيغتي (Word)و(PDF).

وأضاف أن جميع الأوراق البحثية، ستخضع لمراجعة علمية دقيقة من قِبل لجنة مختصة، حيث سيتم تقييمها بناءً على الجدة، والجودة، والابتكار، ومدى ارتباط الورقة بمحاور المنتدى.

ويحق للجنة إجراء التعديلات التي تراها ضرورية في الصياغة التحريرية للمادة المقدمة، وسيتم إشعار الباحثين المقبولين بشكل رسمي مع تحديد تفاصيل موعد وطريقة عرض الأعمال.

تجدر الإشارة إلى أنه ووفق إعلان اللجنة، يجب الالتزام بالمواصفات المحددة، ومنها أن يتراوح عدد كلمات الورقة البحثية بين 4000 و5000 كلمة، وتوثيق المصادر والمراجع ، وملخص لا يتجاوز 250 كلمة. ويمكن للراغبين في المشاركة الحصول على مزيد من التفاصيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لـــــــ "بحريننا () أو التواصل عبر البريد الإلكتروني المخصص لتقديم استفساراتهم أو إرسال أوراقهم البحثية.