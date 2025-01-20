اعتبارا من اليوم وحتى 31 مارس المقبل ...منتدى الهوية البحرينية يعلن بدء تلقي البحوث والدراسات المشاركة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تعلن اللجنة المنظمة لمنتدى الهوية البحرينية، عن بدء تلقي البحوث والدراسات المشاركة في فعاليات المنتدى، اعتبارًا من اليوم وحتى 31 مارس المقبل، حيث يهدف المنتدى، والمقرر عقده في مايو المقبل، إلى تعزيز الانتماء الوطني والشراكة المجتمعية وحماية التراث الثقافي، وترسيخ القيم البحرينية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات وطنية مبتكرة.
وأكد رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى يوسف محمد البنخليل على دور المنتدى في دعم البحث العلمي والقدرات الابتكارية فيما يرتبط بالقضايا المتعلقة بالهوية الوطنية ، موضحًا أنه يشترط أن تكون البحوث والدراسات المقدمة من الأكاديميين والباحثين وطلبة الجامعات البحرينيين، مكتوبة باللغة العربية وتعالج أحد المحاور الرئيسة للمنتدى، وهي: الهوية البحرينية: مرتكزات وطنية وقيم إنسانية، أدوار المؤسسات الوطنية في تأصيل الهوية، الأسرة البحرينية في مواجهة تحديات الهوية، بالإضافة إلى تراث وآثار البحرين: حماية وتطوير، والابتكار والشراكة المجتمعية لتعزيز الهوية البحرينية، وقياس جاهزية الدولة في تأصيل الهوية البحرينية، وأخيرًا إبراز الهوية البحرينية عالميًا.
وأوضح أن مجال المشاركة، مفتوح أمام الباحثين البحرينيين الذين تتجاوز أعمارهم 21 عامًا، على أن تكون الأوراق البحثية أصلية وغير منشورة مسبقًا أو مقدمة في مؤتمرات أخرى. كما يُشترط أن تشمل مشاريع عملية تطبيقية وتقدم مبادرات مستقبلية لتعزيز الهوية البحرينية، ويسمح لكل باحث أن يتقدم بدراسةٍ واحدةٍ فقط، ومن الممكن أن يشارك في الدراسة الواحدة أكثر من باحث من خلال المجموعات والمراكز البحثية البحرينية.
ودعا رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى، الباحثين إلى تعبئة نموذج التقديم المتاح عبر المنصة الرقمية لــــ "بحريننا" أو من خلال البريد الإلكتروني المخصص. مع إرفاق سيرة ذاتية مختصرة تتضمن الاسم، الدرجة العلمية، التخصص الأكاديمي، قائمة مختصرة بالإنجازات العلمية المنشورة إن وجدت، وكذلك المؤسسة التي يعمل بها الباحث ووسائل التواصل الخاصة به. كما يجب تقديم الورقة بصيغتي (Word)و(PDF).
وأضاف أن جميع الأوراق البحثية، ستخضع لمراجعة علمية دقيقة من قِبل لجنة مختصة، حيث سيتم تقييمها بناءً على الجدة، والجودة، والابتكار، ومدى ارتباط الورقة بمحاور المنتدى.
ويحق للجنة إجراء التعديلات التي تراها ضرورية في الصياغة التحريرية للمادة المقدمة، وسيتم إشعار الباحثين المقبولين بشكل رسمي مع تحديد تفاصيل موعد وطريقة عرض الأعمال.
تجدر الإشارة إلى أنه ووفق إعلان اللجنة، يجب الالتزام بالمواصفات المحددة، ومنها أن يتراوح عدد كلمات الورقة البحثية بين 4000 و5000 كلمة، وتوثيق المصادر والمراجع ، وملخص لا يتجاوز 250 كلمة. ويمكن للراغبين في المشاركة الحصول على مزيد من التفاصيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لـــــــ "بحريننا () أو التواصل عبر البريد الإلكتروني المخصص لتقديم استفساراتهم أو إرسال أوراقهم البحثية.
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